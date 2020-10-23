Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Kanun Teklifi'nin 30 maddesi kabul edildi! Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ekonomik anlamda da vatandaşların çeşitli problemler yaşamasına neden olan pandemi sürecinde uygulanan kısa çalışma ödeneği ile ilgili güncel gelişmeler merak ediliyor. Daha önce pek çok defa kısa süreli olarak uzatılan uygulamaya dair kısa çalışma ödeneği uzayacak mı sorusu soruluyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman sona eriyor? Kısa çalışma ödeneği uzadı mı? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi üzerinde sunum yaptı. Kısa çalışma ödeneği konusunda da konuşan Oktay, salgının istihdam üstündeki etkisini en aza indirmek maksadıyla çalışma ve sosyal yaşamda atılan adımlara değindi. Ödenekten daha çok işletmenin ve çalışanın faydalanması için yararlanma şartlarının da esnetildiğini belirtti.
Çalışanlara yönelik sözleşme feshi yasağı getirildiğini ve kısa çalışma ödeneği ve işsizlik sigortasından yararlanamayıp ücretsiz izne çıkarılmış olanlar için nakdi ücret desteği verilmesinin sağlandığını belirten Oktay, toparlanma için normalleşme desteği verilmeye başlandığını hatırlattı. Bu doğrultuda haftalık normal çalışma süresine dönülmeyi teşvik ettiklerini, kısa çalışma ödeneği uygulamasından yararlanma süresinin ve fesih yasağının uzatılmasına dair düzenlemelerin yapıldığını kaydetti.
Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Teklife göre; Cumhurbaşkanı kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini, 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak. Son günlerde yapılan açıklamalar bazı vatandaşlarda KÇÖ uygulamasının bir kez daha uzatılabileceğine dair sinyallerin verildiği şeklinde yankı uyandırsa da süresinin uzatılmasına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili yapılacak açıklamalar bekleniyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?
Uygulama son olarak 2 ay süreyle bir kez daha uzatılmış ve çalışanların eylül ve ekim aylarında da işten çıkarılamamasının önü açılmıştı. Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Karar ile Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020’de başlatılmış olan kısa çalışma ödeneği uygulamasının mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldığını belirtilmişti. Dolayısıyla başlangıç tarihi esas alınmak koşuluyla işverenlerin büyük bir kısmı uygulamadan 31 Ekim tarihine kadar faydalanmayı sürdürecek. Dolayısıyla yeni bir karar alınmazsa ekim ayı sonu itibarıyla uygulama sona erecek. Bundan sonra kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı sorusuna yanıt olabilecek ve yetkililer tarafından yapılacak olan açıklamalar bekleniyor.
Son olarak AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve 43 maddeden oluşan istihdam teşvikine ilişkin kanun teklifinin maddeleri üzerindeki müzakereler kapsamında 30 madde ayrı ayrı görüşüldü. Kabul edilen maddelere göre, işsizlik ödeneğinden yararlanların, işten ayrılışlarını takip eden 90 gün içerisinde işe girmeleri ve 12 ay süre ile kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları durumunda, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
Cumhurbaşkanı, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteği bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle işverene sağlanan prim teşviki ve ilave istihdam sağlayan işverene gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatmaya yetkili olacak.
Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2023 tarihine erteleniyor. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini de 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek. Şimdi, kısa çalışma ödeneği uygulamasının 31 Ekim'den sonra uzatılıp uzatılmayacağına dair güncel kararlar ve açıklamalar bekleniyor.
Okuyucu Yorumları 1 yorum