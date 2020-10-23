Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Kanun Teklifi'nin 30 maddesi kabul edildi! Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ekonomik anlamda da vatandaşların çeşitli problemler yaşamasına neden olan pandemi sürecinde uygulanan kısa çalışma ödeneği ile ilgili güncel gelişmeler merak ediliyor. Daha önce pek çok defa kısa süreli olarak uzatılan uygulamaya dair kısa çalışma ödeneği uzayacak mı sorusu soruluyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman sona eriyor? Kısa çalışma ödeneği uzadı mı? İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi üzerinde sunum yaptı. Kısa çalışma ödeneği konusunda da konuşan Oktay, salgının istihdam üstündeki etkisini en aza indirmek maksadıyla çalışma ve sosyal yaşamda atılan adımlara değindi. Ödenekten daha çok işletmenin ve çalışanın faydalanması için yararlanma şartlarının da esnetildiğini belirtti.

Çalışanlara yönelik sözleşme feshi yasağı getirildiğini ve kısa çalışma ödeneği ve işsizlik sigortasından yararlanamayıp ücretsiz izne çıkarılmış olanlar için nakdi ücret desteği verilmesinin sağlandığını belirten Oktay, toparlanma için normalleşme desteği verilmeye başlandığını hatırlattı. Bu doğrultuda haftalık normal çalışma süresine dönülmeyi teşvik ettiklerini, kısa çalışma ödeneği uygulamasından yararlanma süresinin ve fesih yasağının uzatılmasına dair düzenlemelerin yapıldığını kaydetti.