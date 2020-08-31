Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Normalleşme desteği nedir?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı sorusu nihayet yanıt buldu. Cumhurbaşkanı kararı ile kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldığına dair açıklama yapıldı. Şimdi, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek sorusuna yanıt aranıyor. Kararın açıklanmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme desteği hakkında da açıklama yaptı. İşte kısa çalışma ödeneği ve normalleşme desteği ile ilgili tüm merak edilenler...
Kısa çalışma uzatıldı mı sorusu nihayet yanıt buldu. Cumhurbaşkanı kararı ile kısa çalışma ödeneği süresi 2 ay daha uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası, 26 Mart 2020 tarihinde başlatılmış olan uygulama; mevcut yararlananlar için iki ay daha uzatılmış oldu. Şimdi, uygulamanın ne zamana kadar devam edeceği ve yıl sonuna kadar sürüp sürmeyeceği merak ediliyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan yazılı açıklamada 30 Haziran tarihine kadar kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunanlar için uygulamadan faydalanma süresinin Cumhurbaşkanı kararı ile 2 ay daha uzatıldığı hatırlatıldı. Buna göre başlangıç tarihi esas alınarak işverenlerin büyük çoğunluğu kısa çalışma ödeneği uygulamasından 31 Ekim tarihine kadar faydalanmaya devam edecek. Aynı zamanda vatandaşlar tarafından ağustos ayına ait kısa çalışma ödeneği ödemelerinin ne zaman yapılacağı da araştırılıyor.
Kısa çalışma ödeneği uygulamasından yararlanan vatandaşlar ağustos kısa çalışma ödeneği ne zaman yatıyor sorusuna da cevap arıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül itibarıyla yapılacağını duyurdu. Buna göre ödemeler vatandaşların T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre banka hesaplarına yatırılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olan vatandaşlara kısa çalışma ödeneği ödemesi 3 Eylül’de, T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olan vatandaşlara ise ödemeleri 4 Eylül tarihinde yapılacak. IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT üzerinden yapılacak.
Aynı zamanda Bakan Selçuk tarafından duyurulan normalleşme desteği de merak ediliyor. Vatandaşlar arasında normalleşme desteği nedir sorusuna da yanıt aranıyor. Normal çalışma saatine geçmiş olan işletmeler için Normalleşme Desteği ismiyle destekler sürdürülecek. Bakan Selçuk; normalleşme desteğini kimler alabilir sorusuna yanıt olarak ise normal çalışma saatine geçen iş yerlerinin bu destekten yararlanabileceğini belirtti. Başvurular ise e-SGK kanalı ile yapılacak. Başvuru için işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesine giriş yapıldıktan sonra sırasıyla e-SGK, işveren, işveren sistemi, teşviklerden faydalanacak sigortalı tanımlama ekranında bulunan 7252 447 sayılı kanun geçici 26. madde desteği menüsü ile işlemler yapılabiliyor.
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