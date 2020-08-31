Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Normalleşme desteği nedir?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı sorusu nihayet yanıt buldu. Cumhurbaşkanı kararı ile kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldığına dair açıklama yapıldı. Şimdi, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek sorusuna yanıt aranıyor. Kararın açıklanmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme desteği hakkında da açıklama yaptı. İşte kısa çalışma ödeneği ve normalleşme desteği ile ilgili tüm merak edilenler...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Kısa çalışma uzatıldı mı sorusu nihayet yanıt buldu. Cumhurbaşkanı kararı ile kısa çalışma ödeneği süresi 2 ay daha uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası, 26 Mart 2020 tarihinde başlatılmış olan uygulama; mevcut yararlananlar için iki ay daha uzatılmış oldu. Şimdi, uygulamanın ne zamana kadar devam edeceği ve yıl sonuna kadar sürüp sürmeyeceği merak ediliyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan yazılı açıklamada 30 Haziran tarihine kadar kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunanlar için uygulamadan faydalanma süresinin Cumhurbaşkanı kararı ile 2 ay daha uzatıldığı hatırlatıldı. Buna göre başlangıç tarihi esas alınarak işverenlerin büyük çoğunluğu kısa çalışma ödeneği uygulamasından 31 Ekim tarihine kadar faydalanmaya devam edecek. Aynı zamanda vatandaşlar tarafından ağustos ayına ait kısa çalışma ödeneği ödemelerinin ne zaman yapılacağı da araştırılıyor.