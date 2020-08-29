Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği son durum nedir?

Milyonlarca çalışanın yararlandığı KÇÖ ile ilgili olarak kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı sorusuna yanıt aranıyor. Çok sayıda vatandaş tarafından kısa çalışma ödeneği son dakika haberleri araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak Türk-İş, Hak-İş ve TİSK tarafından ödeneğin yıl sonuna kadar uzatılması yönündeki talepler bildirilmişti. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON DURUM

Meclis kapanmadan önce yapılan yasa değişikliği doğrultusunda kısa çalışma ödeneği uygulamasının sektörel ya da genel anlamda uzatılmasına dair bir ihtimal şu an için görünmüyor. Yine de vatandaşlar kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı son dakika gelişmelerini merak ediyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu olan TÜRK-İŞ, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu olan HAK-İŞ ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu olan TİSK tarafından konuyla ilgili ortak bir açıklama yapıldı.

Bu açıklama nedeniyle İŞKUR kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı soruları çok daha fazla sorulmaya başladı. Açıklamada kısa çalışma uygulamasının 2020 yılı sonuna dek uzatılması talep edildi. Aynı zamanda 3 konfederasyonun birlikte yaptığı açıklamaya göre; istihdamını korumaya devam eden ve toplu iş sözleşmesiyle çalışan işletmelerin, normalleşme süreci içerisinde de ek teşvikler ile desteklenmesi istendi. Peki, kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.