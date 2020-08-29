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Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği son durum nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.08.2020 11:37 | Son Güncelleme

Kısa çalışma ödeneği son durum çok sayıda vatandaş tarafından araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle pandeminin ekonomik etkilerini azaltmak maksadıyla uygulanan kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı sorusuna yanıt aranıyor. Temmuz ayının sonunda KÇÖ süresinin uzatılmasıyla ilgili karar yayımlanmıştı. Ayrıca kısa çalışma ödeneği 2020 sonuna uzatılsın yönünde Türk-İş, Hak-İş ve TİSK talepleri belirtilmişti. Peki, İŞKUR kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği son durum nedir?

Milyonlarca çalışanın yararlandığı KÇÖ ile ilgili olarak kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı sorusuna yanıt aranıyor. Çok sayıda vatandaş tarafından kısa çalışma ödeneği son dakika haberleri araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak Türk-İş, Hak-İş ve TİSK tarafından ödeneğin yıl sonuna kadar uzatılması yönündeki talepler bildirilmişti. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON DURUM

Meclis kapanmadan önce yapılan yasa değişikliği doğrultusunda kısa çalışma ödeneği uygulamasının sektörel ya da genel anlamda uzatılmasına dair bir ihtimal şu an için görünmüyor. Yine de vatandaşlar kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı son dakika gelişmelerini merak ediyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu olan TÜRK-İŞ, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu olan HAK-İŞ ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu olan TİSK tarafından konuyla ilgili ortak bir açıklama yapıldı.

Bu açıklama nedeniyle İŞKUR kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı soruları çok daha fazla sorulmaya başladı. Açıklamada kısa çalışma uygulamasının 2020 yılı sonuna dek uzatılması talep edildi. Aynı zamanda 3 konfederasyonun birlikte yaptığı açıklamaya göre; istihdamını korumaya devam eden ve toplu iş sözleşmesiyle çalışan işletmelerin, normalleşme süreci içerisinde de ek teşvikler ile desteklenmesi istendi. Peki, kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği son durum nedir?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZAYACAK MI?

Vatandaşların merak ettiği kısa çalışma uzatıldı mı sorusu ve desteklerin ne olacağı konusunda geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Bakan Selçuk, pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelmiş olan iş yerlerine ve çalışanlara verilen desteğin normalleşme desteği adı altında devam ettirileceğini söyledi.

Normalleşme desteği kimlere verilecek ile ilgili olarak Bakan Selçuk; 1 Temmuz 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneği ya da nakdi ücret desteği başvurusunda bulunmuş olan özel sektör iş yerlerindeki, nakdi ücret desteği ya da kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan sigortalıların normal çalışma düzenine geçmeleri durumunda normalleşme desteği uygulamasından yararlanabileceklerine dikkat çekti. Bakan Selçuk son olarak ise ağustos kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 3 Eylül itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu. Vatandaşların T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre 3 Eylül ve 4 Eylül tarihlerinde ödemeler gerçekleştirilecek.

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