Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik maaşı zammı 2021... Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman zamlı verilecek? Zamlı işsizlik maaşı hangi ay hesaba yatacak?

Koronavirüs pandemisinden dolayı binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin, ne zaman zamlı olarak hesaplara yatacağını araştıran vatandaşlar, ödemelerin hangi gün başlayacağını araştırıyor. İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği zamlı olarak verilme tarihi araştıran vatandaşlar yeni ücretleri sorguluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ödeneklere ilişkin zam açıklaması beklerken gözler Resmi Gazete'de yayımlanacak zam kararında. Asgari ücretteki 500 TL'lik artışın ardından birçok destek ödeneğine de aynı oranda zam gelmişti. Aynı şekilde işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği'ne de zam gelmesi bekleniyor. Asgari ücrete yapılan zammın ardından Kısa Çalışma Ödeneği zamlı maaş ne zaman hesaplara yatacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar için detaylar haberimizde... ASGARİ ÜCRET ARTIŞINDAN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DE ETKİLENİR Mİ? 2020 yılının Mart ayından bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği'nin hesaplanırken günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı alınarak hesaplandığını yukarıda belirtmiştik. 2021 Asgari ücret zammı açıklandıktan sonra çalışan kişinin günlük brüt kazancı da artacağı için Kısa Çalışma Ödeneği'nin de artması bekleniyor. 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği miktarı net olarak ne kadar olacak henüz belirlenmemişken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un son açıklaması ve Resmi Gazete'de yayımlanan son gelişmeye göre Kısa Çalışma Ödeneği 17 Ocak 2021'den itibaren iki ay daha uzatıldı. Kısa Çalışma Ödeneği alan vatandaşların Ocak ayının ilk haftasında yapılacak olan Kısa Çalışma Ödeneği'ni de 2020 asgari ücretine göre alacağı tahmin ediliyor. Asgari ücret zammı Ocak ayında açıklanacağı için, 2021 zamlı Kısa Çalışma Ödeneği 'nin Şubat ayı itibari ile hesaplara yatacağı öngörülüyor.