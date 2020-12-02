Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu 2020... Aralık Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan kısa çalışma ödeneği başvurularının tekrar başladığı kararda, 30 Haziran 2020 tarihinden önce başvuru yapmayanların da başvuru yapabileceği aktarıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödenekle ilgili "Daha önce ödenekten yararlanan iş yerleri ilave işçi için Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabilecek" dedi. Aralık ayına ait kısa çalışma ödeneği ise 4 Aralık tarihinde hesaplara yatacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sepeler gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2'nci ve geçici 23'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir" denildi. Peki kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılacak? Kimler kısa çalışma ödeneği başvurusu yapabilir? İşte Kısa Çalışma Ödeneği başvuru detayları... 30 HAZİRAN ÖNCESİ BAŞVURU YAPMAYAN İŞ YERLERİ DE KAPSAMA ALINDI Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yayımlanan karar sonrası konunun detaylarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, başvuruları 1 Aralık itibariyle almaya başlayacaklarını belirterek, 30 Haziran öncesi başvuru yapmayan iş yerlerinin de kapsama alındığını söyledi. Bakan Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerlerimiz 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler" dedi.

DAHA ÖNCE ÖDENEKTEN YARARLANAN İŞ YERLERİ İLAVE İŞÇİ İÇİN KSÖ TALEBİNDE BULUNABİLECEK Bakan Selçuk, 30 Haziran'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini belirtti. Selçuk, "Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek" diye konuştu. Bakan Selçuk, daha önce başvuran iş yerlerinde kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek olmadığını ve uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerini belirtti. Selçuk ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı. BAŞVURULAR E- DEVLET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK Kısa çalışma başvurularının sadece e- devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceğini açıklayan Bakan Selçuk, bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını aktardı. Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 01 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTER? 26 Mart 2020 tarihinden itibaren ilk olarak verilmeye başlanan Kısa Çalışma Ödeneği, koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak ekonomik tedbirlerden birisi olarak işleme alınmıştı. Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman biter araştırılıyordu. 17 Kasım'da biteceği beklenen Kısa Çalışma Ödeneği 2 ay daha uzatılarak, 17 Ocak tarihine kadar uzatıldı. Yeni Koronavirüs Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İki ay daha uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği işverenler ve işçiler için 17 Ocak 2021 tarihine kadar verilmeye devam edecek. Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar araştırılıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 4 Aralık'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Selçuk, yazılı açıklamasında, kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri hakkında bilgi verdi. Ödemelerin 4 Aralık'ta banka hesaplarına yatırılacağını belirten Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'ninin iki ay daha uzatıldığını açıklamıştı. Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanıyor, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği asgari ücretliye net ne kadar yatar? İşte Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi... Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor: Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIYOR? Binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin nasıl hesaplandığı işveren ve işçiler tarafından kontrol ediliyor. 26 Mart'tan bu yana binlerce kişi Kısa Çalışma Ödeneği almaya devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi ile ilgili kesin bir süresinin olmaması Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanıyor araştırmasına yönlendiriyor. Özellikle emeklilik süresini hesaplamak isteyen çalışanlar Kısa Çalışma Ödeneği emeklilik süresini kısaltıyor mu sorularıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi destek hattı ALO 170'ten yardım almaya çalışıyor.

Kısa Çalışma Ödeneği hesaplanırken, çalışan kişinin 12 ay üzerinden prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. Kısa Çalışma Ödeneği hesaplamasında dikkat edilen bir diğer hususta, Kısa Çalışma Ödeneği'nin aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemesi şartının koşulması. Bu şekilde hesaplanan ve başvuran iş yerlerinin işçilerine verilen Kısa Çalışma Ödeneği , işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme olarak yapılıyor. Eğer iş yerinin tam olarak faaliyetinin durdurması söz konusu ise Kısa Çalışma Ödeneği üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.

ASGARİ ÜCRETLİYE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NET NE KADAR YATAR? Yukarıda Kısa Çalışma Ödeneği'nin nasıl hesaplandığını aktarmıştık. Fakat Kısa Çalışma Ödeneği alan vatandaşlar Kısa Çalışma Ödeneği günlük net kaç lira öğrenmek istiyor. Binlerce çalışanın almaya devam ettiği Kısa Çalışma Ödeneği, 12 ay asgari ücretten primi yatan ve asgari ücretle çalışanların brüt kazancının yüzde 60'ını yani günde 53 lira ayda ise 1.593 lirasına denk geliyor. Asgari ücretlinin hesabına ne kadar Kısa Çalışma Ödeneği yatıyor hesaplamak için, bu miktardan binde 7,59 damga vergisi kesintisini de çıkarmak gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği asgari ücretli çalışanın hesabına bu kesintilerle birlikte net olarak günde 52,60 lira, ayda 1580 lira olarak yatıyor. Asgari ücretliye Kısa Çalışma Ödeneği net olarak ne kadar yatar sorusuna ise net miktar 1.580 liradır. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN KAÇ KİŞİ FAYDALANDI? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasına göre bu dönemde Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 3 milyon 575 bin 9 çalışan için toplam 16 milyar 578 milyon 955 bin 700 lira ödeme yapıldı. Ücretsiz izne ayrılanlar ve iş akdi feshedilenler için sağlanan nakdi ücret desteğinden de 1 milyon 901 bin 212 çalışan yararlandı. Toplam ödeme miktarı 3 milyar 611 milyon 536 bin 114 liraya ulaştı. Ayrıca 775 bin 252 kişi, bu dönemde toplam 3 milyar 128 milyon 712 bin 413 lira işsizlik ödeneği aldı.