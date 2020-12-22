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Kısa Çalışma Ödeneği zammı 2021 son durum... Asgari ücret zammıyla Kısa Çalışma Ödeneği de artacak mı? 2021 kısa çalışma ücreti ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.12.2020 08:14 | Son Güncelleme

Asgari Ücret Tespit Komisyonun görüşmelerinin ardından 4 Ocak itibari ile asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olacağı açıklanacak. Günlük ortalama brüt kazancın yüzde 60'ı hesaplanarak verilen Kısa Çalışma Ödeneği'nin de artması bekleniyor. Peki asgari ücret zammından sonra Kısa Çalışma Ödeneği de artacak mı? İşte asgari ücret tahminleri ve 2021 Kısa Çalışma Ödeneği zammı son durumu...

Kısa Çalışma Ödeneği zammı 2021 son durum... Asgari ücret zammıyla Kısa Çalışma Ödeneği de artacak mı? 2021 kısa çalışma ücreti ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021 yılı asgari ücret zammı görüşmeleri devam ediyor. 2021 Ocak ayında tarihinde asgari ücret zammının ne kadar olacağı açıklanacak. Koronavirüsten dolayı binlerce kişinin aldığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin ise asgari ücretle birlikte artması bekleniyor. Peki 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği artacak mı? Asgari ücret tahminleri ve 2021 Kısa Çalışma Ödeneği hesaplama detayları haberimizde.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Son yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceğini belirtmişti. Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

2021 kısa çalışma ödeneği zammı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?

Binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin nasıl hesaplandığı işveren ve işçiler tarafından kontrol ediliyor. 26 Mart'tan bu yana binlerce kişi Kısa Çalışma Ödeneği almaya devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi ile ilgili kesin bir süresinin belirtilmemesi ise vatandaşları Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanıyor araştırmasına yönlendiriyor. Özellikle emeklilik süresini hesaplamak isteyen çalışanlar Kısa Çalışma Ödeneği emeklilik süresini kısaltıyor mu sorularıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi destek hattı ALO 170'ten yardım almaya çalışıyor.

Kısa Çalışma Ödeneği hesaplanırken, çalışan kişinin 12 ay üzerinden prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. Kısa Çalışma Ödeneği hesaplamasında dikkat edilen bir diğer hususta, Kısa Çalışma Ödeneği'nin aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemesi şartının koşulması. Bu şekilde hesaplanan ve başvuran iş yerlerinin işçilerine verilen Kısa Çalışma Ödeneği , işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme olarak yapılıyor. Eğer iş yerinin tam olarak faaliyetinin durdurması söz konusu ise Kısa Çalışma Ödeneği üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.

2021 kısa çalışma ödeneği zammı

ASGARİ ÜCRET ARTARSA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DE ARTAR MI?

2020 yılının Mart ayından bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği'nin hesaplanırken günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı alınarak hesaplandığını yukarıda belirtmiştik. 2021 Asgari ücret zammı açıklandıktan sonra çalışan kişinin günlük brüz kazancı da artacağı için Kısa Çalışma Ödeneği'nin de artması bekleniyor. 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği miktarı net olarak ne kadar olacak henüz belirlenmemişken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un son açıklaması ve Resmi Gazete'de yayımlanan son gelişmeye göre Kısa Çalışma Ödeneği 17 Ocak'a kadar uzatılmıştı. Kısa Çalışma Ödeneği alan vatandaşların Ocak ayının ilk haftasında yapılacak olan Kısa Çalışma Ödeneği'ni de 2020 asgari ücretine göre alacağı tahmin ediliyor. Asgari ücret zammı Ocak ayında açıklanacağı için, 2021 zamlı Kısa Çalışma Ödeneği 'nin Şubat ayı itibari ile hesaplara yatacağı öngörülüyor.

2021 kısa çalışma ödeneği zammı

2021 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2021 asgari ücret zammı görüşmeleri devam ederken, asgari ücrette ne kadar değişiklik yapılacağına dair ortaya atılan senaryolar şu şekilde;

OVP’DEKİ 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE

2021 enflasyon tahminini yüzde 8 olarak öngören OVP, asgari ücret 2021 tahmini için, yüzde 8 oranında artırılırsa brüt asgari ücret 3.178 TL, net asgari ücret 2.510 TL olur yorumu yaptı.

MERKEZ BANKASI’NIN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE

2021 enflasyon tahmini için yüzde 9.4 oranını belirten Merkez Bankası'na göre 2021 asgari ücret tahmini, yüzde 9.4 oranında artış olursa brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olacak.

MERKEZ BANKASI’NIN 2020 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE

2020 enflasyon tahmini için son raporunda yüzde 12.1 oranını belirten Merkez Bankası'na göre 2021 asgari ücret tahmini, bu oranda artış olursa eğer brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2605 TL olacak.

TCMB’NİN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE REFAH PAYI EKLENİRSE

Merkez Bankası’nın 2021 yılı enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklenerek yüzde 12.4 oranında artış yapılırsa eğer, 2021 yılında brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2.612 TL olur.

TCMB’NİN 2020 YILI ENFLASYON TAHMİNİNE REFAH PAYI EKLENİRSE

Merkez Bankası’nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa eğer, 2021 yılında brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur.

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