Kısmi yaştan emeklilik şartları nelerdir? 55 yaşından önce nasıl emekli olunur? İşte detaylar...

Erken yaşlarda emekli olmak isteyen onlarca vatandaş erken emeklilik için gereken detayları merak ediyor. Emeklilik için primlerini doldurmuş olan ancak yaş bekleyen vatandaşlar 55 yaşından önce emekli olmanın yollarını sorguluyor. Peki kısmi yaştan emeklilik şartları neler?

KISMİ YAŞTAN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER? 55 YAŞINDAN ÖNCE NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Çoğu vatandaş erken emekli olabilmenin hayalini kurmakta. Erken emeklilikle ilgili araştırmalar bu sebeple sürmeye devam ediyor. Kimi çalışanlar ise kısmi şekilde emekli olmayı tercih edebiliyor. Sürekli duyduğumuz kısmi emeklilik aslında oldukça bilinen bir kavram. Yaştan emekli olma haline kısmi emeklilik deniliyor. Vatandaşların merakla araştırdığı kısmi emeklilik uygulamasında yaştan emekli olabilmek için belirli bir prim gününün, sigortalılık süresinin ve yaşın da doldurulması gerekiyor. Yaştan emekli olmak isteyen vatandaşlar için özellikle 3 dönem önem içermekte. Yaştan emeklilik uygulamasında 3600, 4500 ve 5400 prim günleri ile emekli olabilmek mümkün.

3600 günde emekli olunabilmesi için 08.09.1999 tarihinden önce işe giriş yapmış olmanız gerekmekte. Ayrıca kadınlar ve erkeklerde emeklilik şartları değişiklik göstermekte. Erkeklerde 3600 gün şartına göre emekli olma durumu için en az 15 senelik sigortalılık süresini tamamlamış olmalısınız. Ve yine en az 3600 gün prim ödemiş olunmalı. Ayrıca yaş şartını da yerine getirmiş olmalısınız.

Kadınlarda ise en az 15 senelik sigortalılık süresini tamamlamış olmak, en az 3600 gün prim ödemiş olmak ve yine yaş şartını yerine getirmiş olmak gibi şartlar bulunuyor. Yani 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 iş günü primini doldurmuş olan erkekler 55 yaşında, kadınlar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanabiliyorlar.

