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Kısmi yaştan emeklilik şartları nelerdir? 55 yaşından önce nasıl emekli olunur? İşte detaylar...

24.05.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllarca çalışarak erken yaşlarda da emekli olmak, neredeyse herkesin hayalinde yatıyor. Primlerini doldurduktan sonra yaş bekleyenler, 55 yaşından önce emekli olmak için şartları araştırıyor. Bu doğrultuda 55 yaşından önce emekli olmak için bazı durumlar vardır.

Kısmi yaştan emeklilik şartları nelerdir? 55 yaşından önce nasıl emekli olunur? İşte detaylar...

Yaştan emekli olmaya kısmi emeklilik adı veriliyor. Kısmi emeklilikte yaştan emekli olunabilmek adına sigortalılık süresinin, belirli bir prim gününün ve yaşın doldurulması gerekir. 55 yaşından önce emekli olmak için prim günlerini doldurmak gerekir.

İŞTE KISMİ EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

Takvim’de yer alan bilgilere göre; yaştan emekli olabilmek için 3 dönem gerekir. Yaştan emeklilikte 4500, 3600 ve 5400 prim günü ile emekli olunabiliyor.

5400 GÜN PRİM ÖDEYEREK EMEKLİ OLMAK

İlk kez 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında işe giren yani sigortalı olan ya da olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5 bin 400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tespiti 5 bin 400 günü tamamlayacakları/tamamladıkları zamana göre belli olur.

Buna göre; 31 Aralık 2005 ile 1 Mayıs 2008 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan erkekler 63

1 Ocak 2038’den sonra 5 bin 400 günü bitiren erkekler için 65 olarak uygulanır.

1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 tarihlerinde 5 bin 400 günü bitiren erkekler 64

Fakat yaş hadlerinin uygulanması 5 bin 400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

İlk kez 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrası işe giren yani sigortalı olan ya da olacak kadınlar 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5 bin 400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tespiti 5 bin 400 günü tamamlayacakları/tamamladıkları zamana göre belirlenir.

Buna göre; 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 tarihlerinde 5 bin 400 günü bitiren kadınlar 61

1 Ocak 2040 ile 31 Aralık 2039 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan kadınlar 64

1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan kadınlar 63

1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan kadınlar 62

1 Ocak 2042 tarihinden itibaren ise 65 yaşında emekli olacaklar.

KADINLARIN 5400 GÜN İLE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

9 Eylül 1999 ile 30 Eylül 2008 günü arasında işe giren bayanların kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4 bin 500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış, 25 seneden beri sigortalı olması ve en az 4 bin 500 gün sayısı ile yaşlılıktan kısmi emekli olacaklardır.

Görüldüğü üzere, 8 Eylül 1999 gününden sonra işe girenler için normal emeklilik koşullarında sigortalılık süresi diye bir şart kalmamışken kısmi emeklilik için 25 senelik bir sigortalılık süresi şartı da getirildi.

Kısmi yaştan emeklilik şartları

ERKEKLERİN 5 BİN 400 GÜN İLE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

8 Eylül 1999 günü ile 30 Nisan 2008 günü arasında ilk kez işe giren erkeklerin kısmi emeklilik koşullarıyla yani 4 bin 500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamış, 25 seneden beri sigortalı olması ve en az 4 bin 500 gün sayısı ile yaşlılıktan kısmi emekli olacaklardır.

3 BİN 600 GÜN PRİM ÖDEYEREK EMEKLİ OLMAK

3 bin 600 günde emekli olunabilmesi için 8 Eylül 1999 tarihinden evvel işe girmiş olmak gerekir. Ayrıca erkeklerde ve kadınlarda emeklilik şartları da farklılık gösteriyor. Erkeklerde 3 bin 600 gün şartına göre emekli olma durumu aşağıda verilmiştir:

En az 15 senelik sigortalılık süresini tamamlamış olması gerekir. En az 3 bin 600 gün prim ödenmiş olmak gerekir. Yaş şartını yerine getirmiş olunmalı.

Kadınlarda 3 bin 600 gün şartı ile emekli olma durumu ise farklıdır. Burada da şartlar aşağıda verildiği gibidir…

En az 15 senelik sigortalılık süresini bitirmiş olmak, en az 3 bin 600 gün prim ödemiş olmak, yaş şartını yerine getirmiş olmak…

KISMİ EMEKLİLİKTE NE KADAR MAAŞ ALINIYOR?

Kısmi emeklilik maaşları tahmin edilebileceği üzere normal emekliliğe göre daha düşüktür. 3 bin 600 günden emekli olan vatandaşlarımız bin ile bin 600 Türk lirası arasında değişen miktarlarda emekli maaşı almaktadırlar. 4 bin 500 günde emekli olan vatandaşlarımız ise 600 ile 100 Türk lirası arasında değişen miktarlarda emekli maaşı alırlar. 5 bin 400 günden emekli olan vatandaşlar da 800 ile 1200 Türk lirası arasında değişen miktarlarda emekli maaşı alabilir.

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