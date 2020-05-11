Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular nereden yapılacak?

Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı ilanı yayımladı. İlana göre önlisans ve lisans mezunları için 112 personel alınacak. Peki Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları nelerdir ve başvurular nereden yapılacak?

## KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Yayımlanan personel alımında pek çok farklı unvan için şartlar belirlenmiş. İlana göre gemici, kaptan, mühendis, tahlisiye personeli, büro personeli (memur), gözcü muhabereci, güverte enspektörü, makine enspektörü ve avukat unvanları için personel alınacağı için ilanın yukarıdaki PDF’sinden her unvan için başvuru şartlarına bakabilirsiniz.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Yapılan açıklamaya göre personel alımı ilanları İŞKUR’un https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx sitesinden yayımlanacak.

