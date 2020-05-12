FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?

Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.05.2020 15:33 | Son Güncelleme

Kıyı Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan 112 kişilik personel alımı açıklaması sonrası gözler başvuru dönemine döndü. Peki gemici, kaptan, mühendis, tahlisiye personeli, büro personeli yani memur gibi unvanlarında alınacak personeller için başvurular ne zaman ve nereden yapılacak? İşte başvuru şartları ile Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı başvurusu ile ilgili detaylar...

Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?

Kamu kuruluşlarının personel alımı ilanları iş arayanlar için oldukça önemli bu yüzden personel alımılarıyla ilgil idetaylar yakından takip ediliyor. Kıyı Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli meslek dallarından önlisans ve lisans mezunlarına yönelik 112 personelin istihdam edileceği açıklandı. Peki Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları nelerdir ve başvurular nereden yapılacak?

## KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Yayımlanan personel alımında pek çok farklı unvan için şartlar belirlenmiş. İlana göre gemici, kaptan, mühendis, tahlisiye personeli, büro personeli (memur), gözcü muhabereci, güverte enspektörü, makine enspektörü ve avukat unvanları için personel alınacağı için ilanın yukarıdaki PDF’sinden her unvan için başvuru şartlarına bakabilirsiniz.

BAŞVURULAR NE ZAMAN, NEREDEN YAPILACAK?

Yapılan açıklamaya göre personel alımı ilanları İŞKUR’un https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx sitesinden yayımlanacak. Başvuruların alınacağı tarih ise henüz açıklanmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs denizden bulaşır mı?Koronavirüs denizden bulaşır mı?
Koronavirüs ’iş kazası’ kabul edilmedi Koronavirüs ’iş kazası’ kabul edilmedi
Aylık 941 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz...Aylık 941 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Şehirler arası taşımacılıkta 'korona fırsatçıları'! 3 katı para istiyorlar

Şehirler arası taşımacılıkta 'korona fırsatçıları'! 3 katı para istiyorlar

Ücretli izin bitiyor!

Ücretli izin bitiyor!

Otomobil alacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar dikkat!

Toyota bu yıl faaliyet karında yüzde 79 düzeyinde kayıp bekliyor

Toyota bu yıl faaliyet karında yüzde 79 düzeyinde kayıp bekliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Çoğu vatandaşın haberi yok! SGK ayda 2135 TL veriyor...

Çoğu vatandaşın haberi yok! SGK ayda 2135 TL veriyor...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Devlet 960 TL kira desteği veriyor!

Devlet 960 TL kira desteği veriyor!

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru dönemi ne zaman? Başvuru şartları nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru dönemi ne zaman?

Çalışanlar dikkat! Koronavirüs ’iş kazası’ kabul edilmedi

Koronavirüs ’iş kazası’ kabul edilmedi

2020 Emlak vergisi ödemeleri başladı! Son tarih ne zaman?

2020 Emlak vergisi ödemeleri başladı! Son tarih ne zaman?

Annelere verilen 202 TL'lik destekten kimsenin haberi yok! Almak için...

Annelere verilen 202 TL'lik destekten kimsenin haberi yok!

10 yılda emekliliğin yolu açıldı! Bu tarihten önce SGK girişiniz varsa...

10 yılda emekliliğin yolu açıldı! Bu tarihten önce SGK girişiniz varsa...

İŞKUR 9 ay boyunca 2324 TL verecek! İş arayanlara müjde...

İŞKUR 9 ay boyunca 2324 TL verecek!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.