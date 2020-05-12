Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?

Kamu kuruluşlarının personel alımı ilanları iş arayanlar için oldukça önemli bu yüzden personel alımılarıyla ilgil idetaylar yakından takip ediliyor. Kıyı Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli meslek dallarından önlisans ve lisans mezunlarına yönelik 112 personelin istihdam edileceği açıklandı. Peki Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları nelerdir ve başvurular nereden yapılacak?

## KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Yayımlanan personel alımında pek çok farklı unvan için şartlar belirlenmiş. İlana göre gemici, kaptan, mühendis, tahlisiye personeli, büro personeli (memur), gözcü muhabereci, güverte enspektörü, makine enspektörü ve avukat unvanları için personel alınacağı için ilanın yukarıdaki PDF’sinden her unvan için başvuru şartlarına bakabilirsiniz.

BAŞVURULAR NE ZAMAN, NEREDEN YAPILACAK?

Yapılan açıklamaya göre personel alımı ilanları İŞKUR’un https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx sitesinden yayımlanacak. Başvuruların alınacağı tarih ise henüz açıklanmadı.

