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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne 36 işçi statüsünde personel alımı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.03.2021 08:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne işçi statüsünde 36 personel alımı yapılacak. Başvuru şartları ve başvuru detayları İŞKUR'dan yayınlanacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne 36 işçi statüsünde personel alımı

Son dakika Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne işçi statüsünde 36 personel alımı yapılacak. İşçi alımı başvuru şartları ve başvuru detayları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden duyurulacak.

PERSONEL ALIMLARI İŞKUR'DAN

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, 10 deniz trafik operatörü, 4 ikinci kaptan, 6 ikinci mühendis, 13 büro personeli (memur) ve 3 mühendis olmak üzere 36 personel alacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.

Konuya ilişkin ilanlar, sözlü sınav yeri ve tarihi, İŞKUR'un internet adresinde yayımlanacak.

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(Reuters)

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