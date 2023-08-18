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Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş uyardı, 48 saat içerisinde harekete geçerseniz...

18.08.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri düğün sezonu nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara yönelik dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Öte yandan Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0503 liradan, satış fiyatı ise 27.1294 liradan işlem görüyor. Euro şu anda 29.4551 TL alış ve 29.4679 TL satış fiyatına sahip. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Ağustos 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş uyardı, 48 saat içerisinde harekete geçerseniz...

Altın fiyatları konusunda açıklamalarda bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyardı. Özellikle ons tarafında büyük bir aşağı yönlü kırılma gerçekleştiğini belirten uzman isim, "Yaklaşık 2 haftadır uluslararası piyasalar, altını baskılama yönünde hareket ediyor. Gün içerisinde 1900 doların altında ataklar yaşandı. Burada önemli bir direnç noktası var." deyip altın yatırımcılarına öneride bulundu. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 18 Ağustos 2023 Cuma günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN EKİM AYINDA REKOR TAZELEYECEK

Altın fiyatındaki kritik seviyelerin aşılması durumunda ekim ayı gibi rekor tazeleyeceğini belirten Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çarpıcı bir uyarı geldi.

UZMAN İSİMDEN SON 48 SAAT UYARISI

Memiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle ons tarafında büyük bir aşağı yönlü kırılma gerçekleştiğini gördük. Yaklaşık 2 haftadır uluslararası piyasalar, altını baskılama yönünde hareket ediyor. Gün içerisinde 1900 doların altında ataklar yaşandı. Burada önemli bir direnç noktası var. Ben şu aşamada 1890 dolarlık direnç seviyesinin yılın en düşük durağı olacağını düşünüyorum. Buranın altına iniş beklemediğim gibi, haftalık raporumda da yayınladığım üzere gelecek hafta itibariyle ons tarafında 1930 ve 1960 dolara kadar beklenmedik derecede hızlı bir yükseliş yaşanacağını tahmin ediyorum. Buralar mutlaka beklenenden önce test edilecektir.

2023 için dip fiyattan alım yapma fırsatı bu haftanın kapanış seansıyla birlikte sona erebilir. O yüzden 48 saat içerisinde pozisyon almak, gelecek aylarda büyük bir getiri sağlayacaktır."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (18 AĞUSTOS 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 18 Ağustos Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.644,93 TL üzerinden yapan gram altın 1.646,12 liradan alınıyor, 1.646,39 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.128,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.033,00 liradan alınıyor, 11.180,00 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATINDA SON DURUM

Ons altın 51.253,40 TL alış, 51.309,32 satış fiyatından el değiştiriyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.589.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.533,00 liradan alınıyor, 5.616,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.795,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 18 Ağustos itibariyle 2.758,00 liradan alınıyor, 2.808,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 18 Ağustos günü 10.917.54 TL alış, 11.129,89 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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