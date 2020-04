Kıymada dikkat çeken fiyat farkı... Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 lira

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu için alınan sokağa çıkma yasağı öncesi et satışlarında hareketlilik yaşanırken İstanbul'un farklı ilçelerinde kıyma ve etlerdeki fiyat farkı dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta kıymanın kilosu 50 lirayken, Sarıyer'de kilosu 65 liraya satılıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi kasaplarda hareketlilik yaşanıyor. Kasaplar son birkaç gündür satışlarının yükseldiğini ifade ederken, ilçelere göre fiyat farkı ise dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta 50 liraya satılan kıymanın kilosu Sarıyer'de 65, Üsküdar'da 62, Beyoğlu'nda 60 liraya satılıyor. Kasaplara göre fiyat farkının çeşitli nedenleri var. Kimi giderleri gösteriyor, kimi yerli ve ithal etten kaynaklandığını söylüyor. Kıyma satışlarında hile yöntemlerine başvuranların olduğunu söyleyen kasaplar da var.

"KIYMAYI 50 LİRAYA VERİYORUZ"

Beşiktaş'ta kasaplık yapan Serkan Ekenek, kıymayı 50 liraya sattıklarını söyledi. Ekenek, "Hafta sonu uygulanacak yasaktan dolayı bir hareket var. Bu eskiye göre bir ramazan ayı hareketliliği değil. Kıymayı 50 liraya veriyoruz. Kuşbaşıyı 55 liraya veriyoruz. Fiyat farkı genelde kiralardan dolayı oluyor. Bazı yerlerin kirası baya yüksek olduğu için etlere yansıyor. Bazı yerlerin kirası düşük olduğu için etlerden kısılıyor. Ayrıca ithal et biraz daha uygun olurken, yerli et pahalı oluyor. Şu an İstanbul genelinde kıyma 50 liradır. Kuşbaşı 55 ve 60 lira arasında değişiyor yerli üretimde. Bana göre kıymanın 65 liraya satılması baya yüksek. 55 veya 60 lira olması normaldir" ifadelerini kullandı.