FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kızıldeniz'de riskler arttı, alternatif rota arayışı hızlandı! "Petrol arzı etkilenebilir"

Kızıldeniz'de riskler arttı, alternatif rota arayışı hızlandı! "Petrol arzı etkilenebilir"

14.01.2024 10:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızıldeniz'deki silahlı çatışmalar ve buna bağlı olarak Ümit Burnu üzerinden Avrupa ve Asya arasındaki nakliye rotalarındaki kaymalar, küresel tedarik zincirinde aksamalara neden olurken alternatif rotaları gündeme taşıdı.

Kızıldeniz'de riskler arttı, alternatif rota arayışı hızlandı! "Petrol arzı etkilenebilir"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Kızıldeniz'deki gerginliği de büyüttü. Başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin İsrail'in yanında yer alarak savaş ve uçak gemilerini bölgeye göndermesi üzerine Yemen'deki Husiler de Hamas'a destek verdiğini açıkladı.

Husilerin İsrail'e giden Kızıldeniz'deki ticari gemilere insansız hava araçları ve füzelerle saldırıda bulunmasıyla bölgedeki tansiyon yükseldi. Bunun üzerine çok sayıda ticari gemi rotasını Kızıldeniz yerine taşımanın daha uzun sürdüğü Cebelitarık Boğazı'na kırdı.

ABD ve İngiltere de Yemen'de Husilere ait hedefleri vurmaya başladı. Amerikan ve İngiliz savaş uçakları, son olarak Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerindeki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi.

Bu gelişmeler küresel nakliye firmalarının rotalarını yeniden çizmek zorunda kalmasına yol açarken bölge genelinden haber akışı ve gelişmeler devletlerin yanı sıra yatırımcıların da odağına yerleşti.

GELİŞMELER TEDARİK ZİNCİRİNİ ETKİLEDİ

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Kuzey Afrika Uzmanı Dr. Kaan Devecioğlu, AA muhabirine, Kızıldeniz'de yaşanan gelişmelerin ticarete ve ulaşım rotalarına etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uluslararası Ticaret Odası (ICC) verilerine göre, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80'inin deniz taşımacılığıyla gerçekleştirildiğini belirten Devecioğlu, "Babülmendep Boğazı özelinde Kızıldeniz'in küresel ticaret açısından temel önemi, dünya ticaretinin en az yüzde 10'unun, Avrupa ticaretinin ise yüzde 40'ının geçtiği bir su yolu olmasından kaynaklı." dedi.

Husilerin İsrail menşeli gemilere saldırı düzenlemesinin ardından ABD'nin bölgede operasyon başlattığını hatırlatan Devecioğlu, karşılıklı saldırılarla olayların büyüdüğünü dile getirdi.

Devecioğlu, mevcut durumda ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerini vurduğunu hatırlatarak şunları ifade etti:

"Bu durum küresel ekonomideki krizi derinleştirecek. Bu iddianın temel nedeni ise ABD ve İngiltere operasyonunun ardından İran ve Hizbullah'ın kınama yayınlaması ve Rusya'nın BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırması. Dolayısıyla küresel ve alt bölgedeki aktörler arasında ciddi bir diplomatik ve askeri çatışma mevcut. Bu kriz tedarik zincirlerinin aksamasını ve küresel enflasyonun artmasını tetikleyecek. Alternatif rotanın ise Ümit Burnu'nu içermesi ve yaklaşık olarak 6 bin kilometre olması ekstra maliyetler yaratacak."

DENİZCİLİK ŞİRKETLERİ ROTALARINI DEĞİŞTİRİYOR

Araştırmacı-yazar Dr. Hüseyin Korkmaz da Husilerin İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle Kızıldeniz'de gemileri hedef almasının bir süredir bölgesel güvenliği tehdit ettiğini, bu durumun küresel tedarik zincirini aksatarak maliyetlerin artmasına da neden olacağını söyledi.

Korkmaz, Kızıldeniz'in, enerji nakli ve küresel deniz ticareti için kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla burada meydana gelen çatışmalar küresel piyasaları etkilemekle beraber enerji geçişleri konusunda da sıkıntılara neden oluyor." diye konuştu.

Denizcilik şirketlerinin güvenlik riskleri nedeniyle rotalarını değiştirmek zorunda kaldığına işaret eden Korkmaz, bu sebeple navlun maliyetlerinde artışlar yaşandığını bildirdi.

Korkmaz, ABD liderliğinde başlatılan operasyona değinerek şöyle konuştu:

"Bu kapsamda ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki askeri unsurlara yaptığı hava saldırısı, küresel rekabet bağlamında yeni bir cephenin daha açılmasına neden olabilir. Bu aynı zamanda navlun maliyetlerindeki artışı hızlandırabilir. Çatışmanın derinleşmesi küresel ticaretin önemli bir kısmının geçtiği Kızıldeniz hattının tamamen kapanmasına gidecek olayları tetikleyebilir."

"PETROL ARZI ETKİLENEBİLİR"

Kızıldeniz hattının kritik özelliklerinden birinin de küresel petrol ticaretindeki hayati rolü olduğunu vurgulayan Korkmaz, bölgede yaşanan istikrarsızlıklar ve çatışmaların küresel petrol arzında belirsizliklere yol açabileceğini dile getirdi.

Korkmaz, ABD ve Çin arasında devam eden küresel ölçekli rekabetin her alanda hissedildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Çin, Kızıldeniz'de meydana gelen olaylarda nötr çizgide durmaya çalışsa da bölgede yapılacak askeri müdahalelere karşı bir pozisyonda bulunuyor. Kızıldeniz'de devam eden gelişmeler uluslararası arenada yeni çatışma alanlarının açılmasına ve böylece küresel çapta bir kaosun artmasına neden olabilir. Küresel jeopolitik alanın, artan çatışmalar ve belirsizliklerle şekillendiği bu dönem, uluslararası ilişkilerde daha fazla kutuplaşmayı ve bölgesel güçlerin daha aktif ve etkin roller üstlenmesini kaçınılmaz kılıyor."

(AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçede 1, markette 20 liraBahçede 1, markette 20 lira
Küresel piyasaların gözü Fed kararındaKüresel piyasaların gözü Fed kararında
2024 yılında küresel işsizlik oranı artacak2024 yılında küresel işsizlik oranı artacak
Anahtar Kelimeler:
Kızıldeniz Petrol rota
En Çok Okunan Haberler
Fulya Öztürk sınırın sıfır noktasına gitti! "Tim araziye çıktı" sözleri tepki çekince kızdı: Siz neyin peşindesiniz yahu?

Fulya Öztürk sınırın sıfır noktasına gitti! "Tim araziye çıktı" sözleri tepki çekince kızdı: Siz neyin peşindesiniz yahu?

Şehitler sonrası muhalefeti hedef aldı! Enginyurt adeta esti gürledi

Şehitler sonrası muhalefeti hedef aldı! Enginyurt adeta esti gürledi

Uzman isim yatırımcıları uyardı: Sakın macera aramayın

Uzman isim yatırımcıları uyardı: Sakın macera aramayın

Emeklinin zam hesabı değişti

Emeklinin zam hesabı değişti

81 ilde harekete geçiliyor! İki aşamalı çalışma yolda

81 ilde harekete geçiliyor! İki aşamalı çalışma yolda

Zam geldi! 22 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Zam geldi! 22 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.