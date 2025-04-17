FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

17.04.2025 15:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 16 milyar 202 milyon lira azalarak 728 milyar 91 milyon liraya düştü.

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 11 Nisan haftasında 283 milyar 550 milyon lira artarak 17 trilyon 716 milyar 448 milyon liradan, 17 trilyon 999 milyar 997 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 294 milyar 622 milyon lira artarak 21 trilyon 272 milyar 828 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 207 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 11 Nisan itibarıyla 20 milyar 591 milyon lira artarak 2 trilyon 206 milyar 904 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 551 milyar 721 milyon lirası konut, 65 milyar 81 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 590 milyar 102 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 23 milyar 492 milyon lira artarak 2 trilyon 553 milyar 368 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,7 artarak 2 trilyon 5 milyar 330 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 682 milyar 964 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 322 milyar 366 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 7 milyar 816 milyon lira artışla 366 milyar 111 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 268 milyar 414 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 193 milyon lira artarak 3 trilyon 776 milyar 506 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 16 milyar 202 milyon lira azalarak 728 milyar 91 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 3,42'si oldu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Merkez Bankası rezervleri 147,5 milyar dolar olduMerkez Bankası rezervleri 147,5 milyar dolar oldu
Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat bddk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TFF açıkladı! Süper Lig'deki takım sayısı 19'dan 18'e düşürülüyor

TFF açıkladı! Süper Lig'deki takım sayısı 19'dan 18'e düşürülüyor

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Acı haberi alır almaz ülkeye döndü! Geniş güvenlik önlemleri... Gözyaşlarını tutamadı

Acı haberi alır almaz ülkeye döndü! Geniş güvenlik önlemleri... Gözyaşlarını tutamadı

Altın için 'Şişen balon sert patlayacak' uyarısı!

Altın için 'Şişen balon sert patlayacak' uyarısı!

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ve dolardan ilk tepki!

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ve dolardan ilk tepki!

Ev hanımlarının emekli olması için 2 şart!

Ev hanımlarının emekli olması için 2 şart!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.