KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 13 milyar 436,8 milyon lira azalarak 427 milyar 125,9 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 22 Ağustos haftasında yaklaşık 35 milyar 548,1 milyon lira artarak 20 trilyon 290 milyar 649,2 milyon liradan, 20 trilyon 326 milyar 197,3 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 36 milyar 253,8 milyon lira azalarak 23 trilyon 867 milyar 68,5 milyon liraya indi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 475 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 22 Ağustos itibarıyla 28 milyar 773,4 milyon lira artarak 2 trilyon 475 milyar 351,6 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 604 milyar 666,3 milyon lirası konut, 53 milyar 687,2 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 816 milyar 998,1 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 8 milyar 860,3 milyon lira artarak 3 trilyon 6 milyar 685,9 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,7 artarak 2 trilyon 374 milyar 442 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 849 milyar 273,3 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 525 milyar 168,7 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 688,7 milyon lira artışla 462 milyar 254,5 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 340 milyar 30,3 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 87 milyar 501,1 milyon lira artarak 4 trilyon 318 milyar 419 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 13 milyar 436,8 milyon lira azalarak 427 milyar 125,9 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 1,79'u oldu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

