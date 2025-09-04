FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 29 milyar 829 milyon lira azalarak 397 milyar 297 milyon liraya düştü.

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 29 Ağustos haftasında yaklaşık 223 milyar 808 milyon lira artarak 20 trilyon 326 milyar 197 milyon liradan, 20 trilyon 550 milyar 6 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 95 milyar 148 milyon lira artarak 23 trilyon 962 milyar 216 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 506 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 29 Ağustos itibarıyla 30 milyar 724 milyon lira artarak 2 trilyon 506 milyar 75 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 608 milyar 904 milyon lirası konut, 53 milyar 555 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 843 milyar 617 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 24 milyar 485 milyon lira artarak 3 trilyon 31 milyar 171 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,8 artarak 2 trilyon 440 milyar 838 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 858 milyar 449 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 582 milyar 388 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 29 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 8 milyar 141 milyon lira artışla 470 milyar 395 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 347 milyar 152 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 24 milyar 187 milyon lira artarak 4 trilyon 342 milyar 606 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 29 milyar 829 milyon lira azalarak 397 milyar 297 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 1,66'sı oldu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da yaşamanın maliyeti artıyor!İstanbul'da yaşamanın maliyeti artıyor!
Tezgahlar doldu taştı! Tanesi 800 TL Tezgahlar doldu taştı! Tanesi 800 TL

Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat bddk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vali'yi durdurup yardım isteyen öğretmen, isteğiyle hem Vali'yi ağlattı hem kendi ağladı

Vali'yi durdurup yardım isteyen öğretmen, isteğiyle hem Vali'yi ağlattı hem kendi ağladı

150 bin lira için gitmiş! Genç katil her şeyi anlattı

150 bin lira için gitmiş! Genç katil her şeyi anlattı

'Gider mi gider' Herkes dev bankanın altın için verdiği rakamı konuşuyor! 'Uzak ihtimal değil'

'Gider mi gider' Herkes dev bankanın altın için verdiği rakamı konuşuyor! 'Uzak ihtimal değil'

Her markette bulunuyor! 39 markaya soruşturma

Her markette bulunuyor! 39 markaya soruşturma

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Metal işçisi zam talebini duyurdu!

Metal işçisi zam talebini duyurdu!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.