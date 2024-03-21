KKM'de Eylül 2023'ten beri en yavaş düşüş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 15 Mart ile biten hafta itibariyle kur korumalı mevduatlar 8,11 milyar TL'lik düşüşle 2,29 trilyon TL'ye geriledi.

Böylelikle KKM'de Eylül ayından bu yana en yavaş düşüş kaydedildi.





