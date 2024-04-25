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KKM'de parası olanlar dikkat! Mevduat faizleri için Merkez Bankası'ndan yeni karar! Faiz oranı yükseldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.04.2024 14:34
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Merkez Bankası'ndan mevduat faizleri için son dakika kararı! TCMB'den TL mevduatı destekleyecek adım geldi. Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faizi yükseltti

KKM'de parası olanlar dikkat! Mevduat faizleri için Merkez Bankası'ndan yeni karar! Faiz oranı yükseldi

Son dakika haberi... Politika faizini yüzde 50'de sabit bırakan Merkez Bankası'ndan mevduat faizleri için de yeni bir karar geldi. Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranı yükseltildi.

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FAİZ ORANI YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranına göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 60'ı, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlendi.

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KKM HESAPLARI OLANLAR DİKKAT!

Böylece belirlenen koşulları yerine getiren bankaların tesis edilen zorunlu karşılık tutarı için alabileceği en yüksek faiz KKM hesaplarında yüzde 30, TL mevduat hesaplarında yüzde 40 oldu.

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TCMB 5 Şubat’taki basın duyurusunda, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına 3 ayda bir faiz uygulanacağını belirtmişti.

(AA)

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