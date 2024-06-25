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KKM'de sınırlı düşüş sürüyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.06.2024 14:51
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Kur korumalı mevduatlarda düşüş ivmesi bayram öncesindeki haftada da devam etti. 29,6 milyar TL'lik gerileme kaydedildi.

KKM'de sınırlı düşüş sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar sınırlı düşüş sürdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar 14 Haziran haftasında 29,6 milyar TL gerileme kaydetti.

Böylelikle kur korumalı mevduatlarda toplam büyüklük 2,07 trilyon TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce, "Kur korumalı mevduattan (KKM) çıkış bizim önemli bir önceliğimizdi ama başından söyledik, dedik ki 'piyasayı bozmadan, piyasada sorun yaratmadan çıkacağız'. Ve gerçekten çıkıyoruz. Artık Türk lirası cinsinden KKM’ye son verdik. Döviz cinsinden de şimdiden haber vereyim Temmuz'da biz şirketlerin vergi avantajını yenilemeyeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Express


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