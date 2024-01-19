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KKM'den çıkışlar hızlandı, TL mevduatlarında hareketli günler başladı: 6 ayda 1,5 trilyon TL arttı

19.01.2024 08:44 | Son Güncelleme:
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Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışlar sürerken TL mevduatlarında artış gözlendi. 6 aylık sürede yaklaşık 1,5 trilyon TL’lik bir artış meydana geldi.

KKM'den çıkışlar hızlandı, TL mevduatlarında hareketli günler başladı: 6 ayda 1,5 trilyon TL arttı

TL mevduat tarafında ise son günlerde hareketli günler yaşanıyor. Bankaların TL mevduata verdiği faiz oranları yüzde 35 ile 48 arasında değişiklik gösteriyor. 6 aylık sürede yaklaşık 1,5 trilyon TL’lik bir artış meydana geldi.

Dünya gazetesinden Birol Bozkurt'un haberine göre, faizlerin yüzde 70’lere kadar çıkaran bankalar olduğu konuşulurken son günlerde TL mevduat faizlerinde bir gevşeme yaşandığı görülüyor. Bankaların TL mevduata verdiği faiz oranları yüzde 35 ile 48 arasında değişiklik gösteriyor. Mevduat faizlerinde yaşanan bu düşüşün ana nedeni olarak kredi talebinde yaşanan düşüş gösteriliyor.

Mevduatları krediye dönüştürmekte zorlanan bankaların elinde likidite fazlası oluşmaya başladı. Bu durum da TL mevduat faizlerinde düşüşe neden oluyor. KKM’nin zirveye çıktığı tarihte TL mevduatların toplam büyüklüğü 7 trilyon 554 milyar TL iken geçen hafta bu rakam 8 trilyon 947 milyar TL’ye kadar yükseldi. Yani 6 aylık sürede yaklaşık 1,5 trilyon TL’lik bir artış meydana geldi.

KKM’den çıkan paranın önemli bir kısmının mevduat hesaplarına kaydığı görülürken yatırımcıların parasını riskli varlıklara yatırmak yerine mevduata yöneltmesi de buradaki artışa sebep olarak gösteriliyor. 12 Ocak ile biten haftada toplam kredi hacmi 11 trilyon 661 milyar 959 milyon liradan 11 trilyon 750 milyar 166 milyon liraya yükseldi.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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