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KKM’den dönene yüzde 65, Türk Lirası’na yüzde 50! Mevduat ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarına ‘Merkez Bankası’ ayarı: ‘Pik yapmasını bekliyoruz’

26.12.2023 09:23 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası’nın faizleri 2,5 puan arttırması ile bankalarda mevduat faizlerinden ihtiyaç kredisi faiz oranlarına, konut kredisinden taşıt kredisi faizlerine kadar değişim yaşandı. Bankanın yüzde 50 ile faizde pik seviyeyi gelecek yıl sonuna kadar göreceğini kaydeden uzmanlar, kredi çekmek isteyenlere uyarıda bulundu. Mevduat faizi oranları yüzde 50’lere dayanırken, Kur Korumalı Mevduat hesabından Türk Lirası’na dönenlere yüzde 60-65 oranında faiz sağlanıyor.

KKM’den dönene yüzde 65, Türk Lirası’na yüzde 50! Mevduat ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarına ‘Merkez Bankası’ ayarı: ‘Pik yapmasını bekliyoruz’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklamış ve politika faizini beklentiler dahilinde 250 baz puan arttırarak yüzde 42,5’e çıkarmıştı. Bankanın bu adımı ile kredi faiz oranları ve mevduat faizleri güncellendi.

Milliyet’e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş mevduat faizi oranlarının yüzde 50 seviyesine yaklaştığına dikkat çekerek, “Bankalara göre değişmekle birlikte yüzde 43-47 bandında olan mevduat faiz oranları Merkez Bankası'nın kararıyla yüzde 48 seviyelerine çıktı. Yapılan faiz artışları birebir aynı oranda piyasaya yansımıyor. Yüzde 2.5’lik faiz artışının piyasaya yansıması yüzde 1-1.5’i buluyor” dedi.

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“YÜZDE 50 FAİZDE PİK SEVİYE”

“Biz yüzde 50’ye kadar bir artış olacağı kanaatindeyiz. İlk 3 ayda 250 baz puan daha artış olabilir. Daha sonrasında Haziran ayı sonuna kadar faiz sabit tutulur ve Temmuz ayından itibaren faizler geri çekilmeye başlar” ifadelerini kullanan Ahmet Kurtuluş, “Yüzde 50 seviyesi faizde pik seviyesi olabilir” değerlendirmesini yaptı.

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1 MİLYON LİRAYA 39 BİN TL AYLIK GETİRİ

Bugünün şartları ile hesaplama yapan Kurtuluş, “1 milyon TL parası olan bir kişinin bunu aylık faize yatırdığında ortalama olarak 37 bin 500 ile 39 bin TL civarında kazanç elde edebilmesi söz konusu. Biz burada kısa vadeli yatırımlar tavsiye ediyoruz. Aylık ve üç aylık olarak değerlendirmelerinin yatırımcılar olarak daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Çünkü faiz artışları hala devam edecek. Dolayısıyla kısa vadeli yatırımlarla daha yüksek getiri elde edebileceklerdir” şeklinde açıklamada bulundu.

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KKM’DEN DÖNENE DAHA YÜKSEK FAİZ

Öte yandan Kur Korumalı Mevduat’tan çıkışlar devam ediyor. Türk Lirası’nı teşvik için bankalar Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduatı’nı standart vadeli mevduata dönüştürenlere yüzde 60-65 bandında faiz oranları sunmaya başladı.

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BU SEVİYELERDEN KREDİ ÇEKMEK MANTIKLI MI?

400 bin TL taşıt kredisi ve 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyen bir vatandaşın aylık geri ödemesi ne kadar tutuyor? Şu anda kredi çekmek mantıklı mı? Uzman isim tüm bu sorulara da yanıt verdi. “Krediler açısından şu anda en yüksek orana yakın bir orandayız” diyen Kurtuluş şunları kaydetti:

“Faiz artışları ile birlikte kredi faizleri tabi ki yükselecektir. Emtianın, elde edilmek istenen aracın veya konutun değerinin ne olacağı da önemli. Kredi faiz oranları yükseldiği zaman elde etmek istediğiniz konut ya da taşıtın fiyatı sabit kalmakta veya düşürülmekte. Fakat faiz oranları düşürüldüğünde konut ve taşıtın fiyatının arttığını görüyoruz. Bu ters orantılı işliyor. Biz şu anda kredi çekilmesi için doğru bir dönem olduğu kanaatindeyiz. İlerleyen dönemlerde kredi faizleri düşerse yeniden yapılandırma yapılarak yeni oranlardan faydalanmak mümkün olacaktır.”

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GÜNCEL TAŞIT, KONUT, TÜKETİCİ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Şu anda konut kredisi, taşıt ve ihtiyaç kredileri yüzde 3.50 ile yüzde 3.79 arasında aylık tutarda değişiyor. “Taşıt kredilerinde daha önce 36 ay ile sınırlandırma vardı. Bazı bankalar 48 ay kredi sağlayabiliyorlar” diyen Kurtuluş, “İhtiyaç kredisi ise en fazla 24 ay verilmekte. Konut kredisine ise 120 ay vadeye ulaşılabiliyor” bilgisini paylaştı.

Kredi geri ödemeleri için tek tek hesaplama yapan uzman isim, “1 milyon TL konut kredisi için 120 ay vadede aylık 37 bin 300- 38 bin 300 TL arası ödeme söz konusu. 400 bin TL’lik 48 ay vadeli taşıt kredisinde bankasına göre değişmekle beraber 22 bin 750 TL ile 23 bin 500 TL arası aylık ödemeler söz konusu. İhtiyaç kredileri en fazla 24 ay vadede ödenebiliyor. 100 bin TL’lik bir ihtiyaç kredisinin aylık 7 bin, 7 bin 500 TL arasında geri ödemesi var” dedi.

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KREDİ ÇEKMEK İSTEYENLERE UYARI

Kredi kullanmak ve yatırım yapmak isteyenlere son bir uyarıda bulunan uzman isim, “Biz Merkez Bankası’ndan yüzde 50’ye kadar bir faiz artışı bekliyoruz. Mevduat faizine yatırım yapacakların kısa vadeli yatırım yapmaları, kredi kullanmak isteyenlerin ise bir an evvel kredi kullanmaları kendilerine fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.


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