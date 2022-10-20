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KKM, döviz mevduatları, Merkez Bankası rezervleri... Faiz kararı sonrası tek tek açıkladılar!

20.10.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası’nın resmi rezerv varlıkları, Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 3,8 azalarak 107 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında artış yaşanırken, Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) son rakamlar ortaya çıktı. BDDK verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 423 milyar TL'den 1 trilyon 443,1 milyar TL'ye çıktı.

KKM, döviz mevduatları, Merkez Bankası rezervleri... Faiz kararı sonrası tek tek açıkladılar!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri’ni paylaştı. Buna göre, Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,8 azalarak 107 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,5 azalarak 60,9 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 3 azalarak 39 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 9,2 azalarak yaklaşık 28,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 22,4 milyar dolar anapara, 5,8 milyar dolar faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 68,7 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 36,1 milyar dolar bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 55,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN DÖVİZ MEVDUATI ARTTI

Bir önceki hafta 213 milyar 313 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 14 Ekim ile sona eren haftada 213 milyar 415,60 milyon dolara geldi.
Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 117,10 milyon dolar azalarak 126 milyar 815,10 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 279,60 milyon dolar artarak 86 milyar 600,40 milyon dolar oldu.
Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 103 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 177 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 280 milyon dolar artış gösterdi.

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KKM’DE SON DURUM

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 423 milyar TL'den 1 trilyon 443,1 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 846 milyar TL'den 6 trilyon 887,6 milyar TL'ye, mevduat 8 trilyon 196 milyar TL'den 8 trilyon 292,6 milyar TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 967,2 milyar TL'den 976,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 347,3 milyar TL'den 353,8 milyar TL'ye geldi. Takipteki alacaklar 160,9 milyar TL'den 161,1 milyar TL seviyesine çıktı.

Veriler 14 Ekim ile biten haftayı kapsıyor.


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Türk lirası dolar

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