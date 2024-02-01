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KKM ve katılma hesaplarında düşüş devam ediyor

01.02.2024 14:46 | Son Güncelleme:
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutardaki düşüş devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 458,5 milyar TL'ye geriledi.

KKM ve katılma hesaplarında düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 503 milyar TL'den 2 trilyon 458,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 736 milyar TL'den 11 trilyon 837,5 milyar TL'ye , mevduat 15 trilyon 36 milyar TL'den 15 trilyon 101,3 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 514 milyar TL'den 1 trilyon 526,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 174 milyar TL'den 1 trilyon 206,9 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 194,2 milyar TL'den 194,7 milyar TL'ye yükseldi.

BAKAN ŞİMŞEK KKM AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün İSO toplantısında Kur Korumalı Mevduat'ın kamuya yük olduğunu belirterek, "Diğer bir hedefimiz KKM'den çıkıştır, dezenflasyonla mücadeleyi zorluyor, piyasaları bozmadan çıkacağız" açıklamasını yapmıştı. Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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