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KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
18.01.2024 14:25 | Son Güncelleme:
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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü. Geçtiğimiz hafta KKM hesapları 2 trilyon 576,5 milyar TL'den 2 trilyon 529 milyar TL'ye geriledi.

KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 576,5 milyar TL'den 2 trilyon 529 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 662 milyar TL'den 11 trilyon 750,2 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 680,3 milyar TL'den 15 trilyon 33 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 516,3 milyar TL'den 1 trilyon 525,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 173,3 milyar TL'den 194,6 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 192 milyar TL'den 193,2 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 12 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat
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