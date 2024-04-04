FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KKM ve katılma hesaplarındaki gerileme sınırlı olsa da sürüyor

KKM ve katılma hesaplarındaki gerileme sınırlı olsa da sürüyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.04.2024 15:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutarda sınırlı da ola düşüş yaşandı.

KKM ve katılma hesaplarındaki gerileme sınırlı olsa da sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 288,3 milyar TL'den 2 trilyon 276,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 12 trilyon 710,9 milyar TL'den 12 trilyon 876,7 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 15 trilyon 507,2 milyar TL'den 15 trilyon 461,3 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 611,8 milyar TL'den 1 trilyon 623,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 322,2 milyar TL'den 1 trilyon 376,6 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 194,8 milyar TL'den 197,5 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 29 Mart ile biten haftayı kapsıyor.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası rezervlerinde 11 haftalık düşüş serisiMerkez Bankası rezervlerinde 11 haftalık düşüş serisi
Togg zirveyi kaptırmıyor! Alman devlerini bile geride bıraktıTogg zirveyi kaptırmıyor! Alman devlerini bile geride bıraktı
Şimşek ve Karahan Washington'a gidecekŞimşek ve Karahan Washington'a gidecek
Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat
En Çok Okunan Haberler
'Görevden alınacak iki isim belli oldu' iddiası

'Görevden alınacak iki isim belli oldu' iddiası

Eski başkandan devir teslim töreninde tepki çeken sözler

Eski başkandan devir teslim töreninde tepki çeken sözler

Gram altın için Türkiye’de bir ilk!

Gram altın için Türkiye’de bir ilk!

Mehmet Şimşek'i kızdıran bankacı ortaya çıktı!

Mehmet Şimşek'i kızdıran bankacı ortaya çıktı!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan emekli zammı ve asgari ücret yorumu

SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan emekli zammı ve asgari ücret yorumu

İmamoğlu seçimi kazanır kazanmaz geri adım attı

İmamoğlu seçimi kazanır kazanmaz geri adım attı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.