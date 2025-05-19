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KKTC'den Türkiye vatandaşlarıyla ilgili yeni karar! 6 daire, 3 villa...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti "Yasa Gücünde Kararname" çıkararak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma haklarını artırdı. Eskiden 3 daire bir villa alma hakkı bulunurken yeni yasayla bu sayı 6 daire 3 villaya yükseltildi.

KKTC'den Türkiye vatandaşlarıyla ilgili yeni karar! 6 daire, 3 villa...
Ufuk Dağ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, daha önce KKTC'den 3 daire veya 1 müstakil ev/villa alma hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu hakları, 6 daireye ve 3 müstakil ev/villaya yükseltildi.

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KONUT ALMA HAKLARI DÜZENLENDİ

KKTC'nin çıkardığı "Yasa Gücünde Kararname" ile diğer yabancıların da konut alma haklarında düzenleme yapıldı.

Daha önce KKTC'den 1 daire veya 1 müstakil ev/villa alabilen Türkiye dışındaki yabancı ülkelerin vatandaşlarının bu hakkı, 3 daire veya 2 müstakil ev/villaya çıkarıldı.

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YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak 16 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi. (AA)

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete kktc konut
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