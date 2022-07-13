KMH nedir, özellikleri nelerdir? KMH hesabı nasıl açılır?

KMH hesabı, limiti önceden belirlenmiş ve hesabınıza tanımlanmış olan nakit para olarak tanımlanır. KMH hakkında bilmeniz gereken her şey yazımızın devamında sizlerle.

KMH Nedir? KMH’nın Açılımı Nedir?

KMH açılımı Kredili mevduat hesabıdır. Vadesiz bir hesap türü olan kredili mevduat hesabı, acil nakit ihtiyaçlarınızda kullanılabilir. Mevduat hesabınıza tanımlanmış olduğu için 7/ 24 bankamatiklerden paranızı çekebilirsiniz.

KMH Hesabı Nasıl Açılır?

KMH açma kullanmış olduğunuz bankalara başvurarak gerçekleşir. Dilerseniz bankanın İnternet şubesinden, mobil uygulamasından hesabınıza giriş yaparak gerekli adımları takip edip kredili mevduat hesabını açabilirsiniz.

Eğer açmak istediğiniz bankada bir hesabınız yoksa, bankaya başvuru yapmanız gerekir. Bu durumda başvurunuzun olumlu olabilmesi için kredi notunuza bakılır. Kredi notunuzun yüksekliğine göre karar verilir.

KMH Hesabının Özellikleri Nelerdir?

KMH hesabının sağladığı bazı faydalar vardır. Kredili mevduat hesabının özelliklerini sizler için listeledik.

Limit olarak belirlenen miktar kartınızda tanımlı olduğundan dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

EFT, havale gibi işlemleri kredili mevduat hesabınızla gerçekleştirebilirsiniz.

Hesabınızda nakit para bulunmaması durumunda, otomatik ödeme talimatı vermiş olduğunuz faturalarınızın ödemesini yapabilirsiniz.

Kredili mevduat hesabınızı kullanmadığınız takdirde herhangi bir faiz ya da masraf söz konusu olmaz.

Hesabınızda nakit para bulunmaması durumunda, rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz.

Çalışmayan Kişiler KMH Kullanabilir mi?

Kredili mevduat hesabı açarken kredi başvurularında olduğu gibi bankalar değerlendirmeye alabilmek için sigorta (SGK) kaydı ve kredi notu kaydını talep eder. Kredili mevduat hesabı, krediye göre daha az olduğu için bankalar bu konuda biraz daha esnek davranabilirler. Bu sebeple çalışmayan bireyler de kredili mevduat hesabı açabilir ve kullanabilir.

KMH Hesap Limiti Nedir? Neye Göre Belirlenir?

Kredili mevduat hesabınızın limitine direkt olarak başvurmuş olduğunuz banka karar verir. KMH limiti belirlenirken başvuran kişinin geliri ve kredi notuna bakılır. Üst limit genellikle gelirin 3 katı olarak hesaplanır.

KMH Limiti Nasıl Artırılır?

Kredili mevduat hesabınızın limiti yeterli gelmiyorsa limit artırılabilir. Peki, KMH artırma işlemi nasıl olur?

Hesap limitinin artırılması genellikle bankalar tarafından teklif edilir. Bunun dışında müşteriler de istekte bulunarak limit artırabilir. Kredili mevduat hesabı limiti artırmak için öncelikle müşterisi olduğunuz bankaya başvuru yapmanız gerekir. Bankalar yaptığınız başvuruya yönelik olarak kredi notunuzu göz önünde bulundurarak limit artırma işlemini gerçekleştirebilir. Kredi notunuzun düşük olması durumunda başvurunuz red cevabı da alabilir. Kredi notunuzun yüksek olması durumunda ise bankalar limit arttırmayı teklif edebilir.

KMH Limiti Nasıl Düşürülür?

Kredili mevduat hesabınızın limitini artırabildiğiniz gibi istek dahilinde hesabınızın limitini de düşürebilirsiniz. Bunun için müşterisi olduğunuz bankaya başvuru yapabilirsiniz. Limit düşürme işleminde herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmaz. Şubelerin dışında İnternet bankacılığı ve çağrı merkezlerinden de limit düşürme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

KMH Faiz Oranı Nedir?

Merkez bankasında geçen ifadeye göre “Kredili mevduat hesaplarında uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen azami oranları geçemez.”

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olan akdi faiz oranı ise 1.40; gecikme faiz oranı 1.70 olarak belirlenmiştir.

KMH Faizi Nasıl Hesaplanır?

Eğer KMH faizi için bir gün belirlenmemişse, her ayın son günü olarak hesabınıza yansır ve faiz günlük olarak hesaplanır. Eğer kredili mevduat hesabınızdan para çektikten sonra aynı gün içinde ödemesini gerçekleştirirseniz 1 günlük bir faiz yansıması olur. Bunun yanı sıra KMH hesaplamalarına resmi tatiller ve hafta sonları da dahil edilir.

KMH Borcu Nedir? KMH Borcu Ödemesinde Taksitlendirme Yapılabilir Mi?

Kredili mevduat hesabınızın son ödeme tarihleri vardır. Bu son ödeme tarihi bankanızın işleyişine göre belirlenir. Genellikle ayın son günü hesabın kesim tarihi olarak seçilir. Peki KMH borcu nedir? Yapılacak ödeme taksitlendirilebilir mi?

Az önce bahsettiğimiz gibi kredili mevduat hesabınızın son günü hesap kesim tarihidir. Kesim tarihinin 10 gün sonrası ise de son ödeme tarihi olarak belirlenir. Bu süre içerisinde gelen asgari tutarı ödemeniz beklenir. Ödemeyi gerçekleştirmediğiniz takdirde kredi notunuza “geç ödeme” olarak yansır. Kredili mevduat hesabınızın kesim tarihi isteğe göre değiştirilebilir.

Kredili mevduat hesabınızın ödemesi taksitlendirilebilir. Gelen borcun taksitlendirilmesi için öncelikle gecikme yaşanmadan bu durumu bankanıza bildirmeniz gerekir. Erken bildirmezseniz taksitlendirme talebinizin reddedilme olasılığı oldukça yüksektir.

Kullanılmayan KMH İçin Ödeme Yapılır mı?

Kullanılmayan kredili mevduat hesapları için yönetmeliğe göre herhangi bir ücret talep edilemez. Bu durumda kredili mevduat hesabı için bir sigorta olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.

Kredi Notu Düşerse KMH Hesabı Kapatılır mı?

Eğer kredi notunuz düşerse, bankanın talebine göre kredili mevduat hesabınızın kapatılması söz konusu olabilir. Yine de genellikle kredi notu denetimi yapılmadığı için bu durum gerçekleşmez.

KMH Hesabı Nasıl Kapatılır?

Kredili mevduat hesabınızın kapatılması için öncelikle var olan borçlarınızı kapatmanız gerekir. Eğer borcunuz varsa kredili mevduat hesabınızın kapatılma talebi reddedilebilir. Eğer herhangi bir borcunuz yoksa bir dilekçe yazarak banka şubesine teslim edebilirsiniz. Bunun dışında kullanmış olduğunuz bankanın İnternet sitesindeki işlemler bölümünden kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

