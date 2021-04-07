KOBİ’lere 1 milyon TL’ye kadar dijitalleşme desteği

KOSGEB’in bugün itibarıyla “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temasıyla 3’üncü çağrıya çıktığını duyuran Bakan Varank, “Akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ’leri destekleyeceğiz” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla 3’üncü çağrıya çıktığını açıkladı. Pandemi ile birlikte KOBİ’lerin iş süreçlerine dijitalleşmeyi entegre etmeye başladığına işaret eden Varank, “Dijital teknolojilerin yerli üretimini ve ticarileşmesini sağlayarak güçlü bir dijital ekosistem oluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu. İmalat sanayisinde dijital dönüşümün 11. Kalkınma Planı ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın odak alanları arasında yer aldığını ifade eden Bakan Varank, "Biz de dijital teknolojiler ile verimliliğin artmasını, standartlara tam uyumlu ve kaliteli ürünlerin üretilmesini ve böylece KOBİ’lerimizin rekabet gücünü arttırmayı hedeflerimiz arasına koyduk. Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz pandemi süreci bütün iş yapma biçimlerimizi değiştirdi. Bu dönemde birçok yeni kavram hayatımıza girdi. İmalat sektörü olarak baktığımızda salgın ile birlikte dijitalleşmenin tetiklendiğini görüyoruz. KOBİ’lerimiz iş süreçlerine dijitalleşmeyi entegre etmeye başladı. İmalat sanayimiz, artık dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavradı.

'İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME' KOSGEB olarak KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ’İmalat Sanayinde Dijitalleşme’ temasıyla yeni bir çağrıya çıkıyoruz. Bu temayla üçüncü kez çıktığımız bu çağrımız ile yine akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ’leri destekleyeceğiz. Dijital teknolojilerin yerli üretimini ve ticarileşmesini sağlayarak güçlü bir dijital ekosistem oluşturmaya devam edeceğiz. ’İmalat Sanayinde Dijitalleşme’ temayla ilk çağrıya 2019’da çıkmıştık. Toplamda 258 KOBİ’ye 71,5 milyon liralık desteği onaylamıştık. 2020 yılında ikinci çağrıyı ilan ettik. Artan farkındalık ve talep doğrultusunda 396 KOBİ’mizin 158 milyon liralık destekten faydalanması yönünde karar aldık. Bu çağrılarımızla sanayide dijitalleşme konusunda KOBİ’lerde farkındalık oluşturduk" dedi. KOBİ’lere 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin lira kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek verileceğini bildiren Varank, "Böylece yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin sayısını artırmayı sürdüreceğiz. Başvuruları, 17 Mayıs’a kadar alacağız. KOBİ’lerimiz çağrıya e-Devlet üzerinden başvurabilir. Çağrı sonuçlarını da temmuz ayında açıklamayı planlıyoruz.