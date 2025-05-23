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KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek verilecek! Detayları belli oldu, Bakan Şimşek'ten açıklama, 'Gücüne güç katacağız'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalatçı KOBİ'lerin yararlanabilmesi için 30 milyar liralık yeni destek paketini devreye alacak, kefalet limiti 25 milyar lira olacak. Konu ile ilgili Bakan Şimşek, "Uygun maliyetli ve erişilebilir finansman kaynakları ile KOBİ'lerimizin gücüne güç katacağız" sözlerini kullandı.

KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek verilecek! Detayları belli oldu, Bakan Şimşek'ten açıklama, 'Gücüne güç katacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü yaptığı konuşmada, iş dünyasına destek için Kredi Garanti Fonunu (KGF) önemsediğini belirterek, "KGF'den tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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ERİŞİLEBİLİR FİNANSMAN İMKANI

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, atılacak adımla sektörlerin önceliklerine göre hazırlanan destek paketlerine bir yenisi daha eklenmiş olacak. Bakanlık, imalatçı KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümeye katkısını artırmak ve rekabet güçlerini pekiştirmek amacıyla uygun maliyetli ve erişilebilir finansman imkanı sunacak.

Reel sektörü destekleme çalışmaları çerçevesinde hazırlanan yeni kefalet paketiyle imalatçı KOBİ'lere yaklaşık 30 milyar lira kredi imkanı sağlanacak.

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KISA SÜREDE DEVREYE ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KGF aracılığıyla 17,5 milyar lirası işletme, 7,5 milyar lirası yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 25 milyar lira kefalet limitli destek paketini yürürlüğe alacaklarını bildirdi.

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Destek paketinin kefalet oranının yüzde 85 olacağı bilgisini veren Şimşek, "Yararlanıcı başına kredi üst limitlerini, işletme harcamaları için 15 milyon lira, yatırım harcamaları için 30 milyon lira olarak belirledik. Protokol aşaması tamamlanan destek paketini kısa süre içinde kullanıma açacağız." dedi.
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"KOBİ'LERİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞIZ"

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Şimşek, KOBİ'lerin ekonomideki önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Seçici politikalarla reel sektörü desteklemeye devam ediyoruz. Enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken makroekonomik istikrarı koruma hedefiyle eş zamanlı olarak reel sektörün ihtiyaçlarını da yakından takip ediyoruz. Bu itibarla üretim ve istihdamın temel taşı KOBİ'lerimizin desteklenmesi, bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. İmalatçı KOBİ'lerimizin büyümeye katkısını ve rekabet güçlerini artırmak için finansman imkanlarını destekleme çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Uygun maliyetli ve erişilebilir finansman kaynakları ile KOBİ'lerimizin gücüne güç katacağız."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Mehmet Şimşek destek paketi kobi
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