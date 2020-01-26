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KOBİ’ler için ‘e-Fatura’ dönemi başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.01.2020 10:17 | Son Güncelleme

Yeni yıl itibariyle KOBİ’ler, kesilen 5 bin TL ve üzeri faturalar, e-Belge portalı üzerinden e-Arşiv fatura olarak kesmek zorunluluğu getirildi.

KOBİ’ler için ‘e-Fatura’ dönemi başladı

Yeni yıl itibariyle KOBİ’ler, kesilen 5 bin TL ve üzeri faturalar, e-Belge portalı üzerinden e-Arşiv fatura olarak kesmek zorunluluğu getirildi. 22 Ocak itibariyle e-Dönüşüm kayıtlı mükellef sayısı e-Fatura’da 207 bin 858, e-Arşiv’de 178 bin 288, e-İrsaliye’de 12 bin 201, e-SMMM’de 11 bin 13, e-Müstahsil’de 10 bin 793, e-Bilet’de ise 35 olarak hesaplandı. YSM Bulut Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Yazıcı, KOBİ’ler için dijitalleşmenin külfet gibi göründüğünü ancak bu uygulama ile maliye sisteminin kolaylaştığını söyledi.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine kesilen 5 bin TL ve üzeri faturalar, e-Belge portalı üzerinden e-Arşiv fatura olarak kesilmesi zorunda olması sebebiyle KOBİ’lerin faturalandırma sisteminde büyük değişiklik yapıldı. Verilere göre; ilk günde 8 bin vergi mükellefi e-Fatura’ya geçti. 22 Ocak itibariyle e-Dönüşüm kayıtlı mükellef sayısı e-Fatura’da 207 bin 858, e-Arşiv’de 178 bin 288, e-İrsaliye’de 12 bin 201, e-SMMM’de 11 bin 13, e-Müstahsil’de 10 bin 793, e-Bilet’de ise 35 olarak hesaplandı.

"KOBİ’ler için dijitalleşmenin külfet gibi görünüyor ancak bu uygulama ile maliye sistemini kolaylaştı"
Bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren YSM Bulut Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Yazıcı, "KOBİ’ler için dijitalleşmenin külfet gibi görünüyor ancak bu uygulama ile maliye sistemini kolaylaştı. Firmaların gelir gider tablosunu takip etme imkanı çok daha kolaylaşacak. Yazılımımız ile hem fatura kesip hem de hesapların kontrolü sağlanabilecek. Bununla birlikte platformumuzdaki yazılımlar sayesinde cep telefonunuzdan dahi e-fatura kesebilecek. Gelir İşleri Başkanlığı’ndan gelen giden e-Fatura ve e-Arşiv fatura kayıtlarını tek bir çatı altında düzenli bir şekilde tutmuş olacak." dedi.

"Mali kayıtların arşivlenmesi değişiyor"
e-Fatura sistemiyle kağıt faturaları tamamıyla ortadan kaldıran uygulamada arşivleme için belirli standartlar belirlendiğini sözlerine ekleyen Yazıcı; "e-Fatura sistemine geçen vergi mükellefleri için devlet kağıt veya bu kağıtların PDF uzantılı dosya biçiminde saklanmasını kabul etmiyor. Mali mühürle imzalanmış, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından imzalanmış kabul edilmiş, devletin tasdik vurduğu şirketin kendi mali mühürle entegratörün birleştiği datayı korumak için Denetleme Kurulu en fazla 6 ay süre tanıyor. 6 ay sonra bu dataya ulaşamıyorsunuz. Ancak bundan daha fazla süredeki incelemeler için farklı çözümler bulmak zorundasınız. Şirket olarak geliştirdiğimiz yazılımla güvenli bir şekilde arşivleyebilirsiniz. Tamamen yerli yazılımla KOBİ’ler başta olmak üzere tüm vergi mükellefleri bu süreçte gelir gider tablosunu görüp, fatura kesip aynı zamanda mali kayıtlarını da arşivleyebilecek." ifadelerini kullandı.

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