KOBİ’ler için ‘e-Fatura’ dönemi başladı

Yeni yıl itibariyle KOBİ’ler, kesilen 5 bin TL ve üzeri faturalar, e-Belge portalı üzerinden e-Arşiv fatura olarak kesmek zorunluluğu getirildi. 22 Ocak itibariyle e-Dönüşüm kayıtlı mükellef sayısı e-Fatura’da 207 bin 858, e-Arşiv’de 178 bin 288, e-İrsaliye’de 12 bin 201, e-SMMM’de 11 bin 13, e-Müstahsil’de 10 bin 793, e-Bilet’de ise 35 olarak hesaplandı. YSM Bulut Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Yazıcı, KOBİ’ler için dijitalleşmenin külfet gibi göründüğünü ancak bu uygulama ile maliye sisteminin kolaylaştığını söyledi.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine kesilen 5 bin TL ve üzeri faturalar, e-Belge portalı üzerinden e-Arşiv fatura olarak kesilmesi zorunda olması sebebiyle KOBİ’lerin faturalandırma sisteminde büyük değişiklik yapıldı. Verilere göre; ilk günde 8 bin vergi mükellefi e-Fatura’ya geçti. 22 Ocak itibariyle e-Dönüşüm kayıtlı mükellef sayısı e-Fatura’da 207 bin 858, e-Arşiv’de 178 bin 288, e-İrsaliye’de 12 bin 201, e-SMMM’de 11 bin 13, e-Müstahsil’de 10 bin 793, e-Bilet’de ise 35 olarak hesaplandı.