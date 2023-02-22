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Koç, batarya hücresi üretimi için Ford ve LG ile anlaştı

22.02.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç Holding batarya hücresi üretimi için Ford Motor Company ve LG Energy Solution ile anlaşma imzaladı.

Koç, batarya hücresi üretimi için Ford ve LG ile anlaştı

Koç Holding, Ford Motor Company ve LG Energy Solution, batarya hücresi üretim tesisi yatırımına ilişkin bağlayıcı olmayan mutabakat anlaşması imzaladı.

Holding'den yapılan açıklamaya göre, küresel ölçekte otomotiv endüstrisine katkı sağlayacak tesis Ankara’da kurulacak ve Avrupa’nın en büyük batarya hücresi üretim üslerinden biri olacak. Tesisin üretime 2026 yılında başlaması ve yıllık 25 gigavat kapasiteye ulaşması planlanırken, ikinci etap olarak 2029 yılında kapasitenin 20 gigavat artırılarak toplam 45 gigavata çıkarılması konusunda anlaşma sağlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat 2023’te yaşadığımız büyük deprem felaketinin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Tüm imkanlarımızı ülkemiz için harekete geçirdik. Dayanışma ruhuyla yaraları sarmak için çalışıyoruz. Bu olağanüstü zor dönemin atlatılmasında ülkemize yapılacak yatırımların büyük önem taşıdığı inancındayız. Bu kapsamda ülkemize otomotiv sektöründe önemli bir küresel rekabet avantajı kazandıracak bu tesis yatırımını iki önemli küresel şirket ile birlikte hayata geçirme kararlılığımızı vurguluyoruz. Ülkemize başsağlığı diliyor, bu zor günleri birlik ve dayanışma içerisinde aşacağımıza yürekten inanıyoruz."

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Ford Koç Holding

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