FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Koç Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira katkı

Koç Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira katkı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2020 10:53 | Son Güncelleme

Koç Holding, Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz'ın desteğiyle Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 20 milyon lira katkı sağladıklarını bildirdi.

Koç Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira katkı

Koç Holding'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, topluluğun 100 yıla yaklaşan tarihi boyunca "Ülkem varsa ben de varım" diyerek çalıştığı ifade edildi.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmaya başladığı ilk günden itibaren topluluk şirketleri ile toplum yararını gözeten pek çok çalışmanın hayata geçirildiği belirtilen paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılmış olan Milli Dayanışma Kampanyası'na da Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz'ın desteğiyle toplam 20 milyon lira katkı sağlıyoruz. El birliğiyle ve dayanışma içinde bu zorluğun da üstesinden geleceğimize yürekten inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan söz konusu kampanyaya Yapı Kredi'nin 10 milyon liralık katkısı Sağlık Bakanlığı'na olmak üzere, Tüpraş'ın 5 milyon lira, Opet'in 3 milyon lira ve Aygaz'ın da 2 milyon lira destek verdiği öğrenildi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandıMart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Başvuru ücretlerine 20 euro zamBaşvuru ücretlerine 20 euro zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koç holding, Milli Dayanışma Kampanyası, destek,

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! 3 ay uzatıldı

Araç sahipleri dikkat! 3 ay uzatıldı

Flaş karar! 3 ay boyunca sayaç okuma yapılmayacak

Flaş karar! 3 ay boyunca sayaç okuma yapılmayacak

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Altında yeni rekor!

Altında yeni rekor!

Alışveriş saatlerinde flaş uyarı!

Alışveriş saatlerinde flaş uyarı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet işe el attı! Binlerce vatandaşa erzak desteği...

Binlerce vatandaşa erzak desteği...

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

Konut hesabı ödemelerinde esneklik sağlandı

Konut hesabı ödemelerinde esneklik sağlandı

KOBİ'lere kredi desteğine düzenleme

KOBİ'lere kredi desteğine düzenleme

Kovid-19'a karşı sağlıklı beslenmek için balık tüketim kampanyası

Çipura ve levrek maliyetine satılacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.