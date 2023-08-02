Koç Holding'ten büyük kâr! Toplam gelir 25 milyar dolara yaklaştı

Koç Holding, 2023 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide bazda 24,9 milyar ABD Doları (USD) gelir elde eden Koç Holding, aynı dönemde 1,6 milyar dolar kombine yatırım gerçekleştirdi. Böylece şirketin son 5 yıldaki yatırımları 10 milyar dolara ulaştı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Global belirsizlikler ve zorlu piyasa koşullarına rağmen uzun vadeli değer yaratma hedefimiz doğrultusunda yılın ilk yarısını da başarılı bir performans ile kapadık. Güçlü likidite ve bilançomuz, dayanıklı ve çeşitlendirilmiş portföy yapımız, çağın yetkinlikleriyle donattığımız insan kaynağımız, çevik yönetim anlayışımız ve en önemlisi ülkemizin geleceğine duyduğumuz inancımızla yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

“UZUN VADELİ DEĞER YARATMA HEDEFİYLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Koç Holding’in dinamik portföy yönetimi çerçevesinde son dönemde gerçekleştirdiği başarılı işlemlere dikkat çeken Levent Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Koç Holding olarak sahip olduğumuz Yapı Kredi sermayesinin yüzde 6,8’ine denk gelen Yapı Kredi payının, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda yaklaşık 6,8 milyar TL (yaklaşık 250 milyon ABD Doları) bedel ile borsa dışında uluslararası kurumsal yatırımcılara satışını başarılı bir şekilde tamamladık. Son yıllardaki en yüksek tutarlı söz konusu başarılı işlem, ülkemize, topluluğumuza ve bankamıza duyulan güvenin bir göstergesidir. Koç Topluluğu olarak Yapı Kredi’ye, bankacılık sektörüne ve ülkemizin potansiyeline olan inancımız ile %61,17 oranındaki ortaklık payımızla Yapı Kredi’deki ana hissedarlığımız devam edecek. Diğer yandan sahip olduğumuz Tat Gıda paylarının satışı dâhil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlattık ve konuyla ilgili finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yaptık. Daha da güçlenen likiditemiz ile önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Levent Çakıroğlu, “Avrupa’nın en çok satan ticari aracı olan Transit ailesinin 1 tonluk araç segmentindeki müşterilere yenilikçi ve verimliliği artıracak yeni çözümler sunmak üzere sıfırdan tasarlanan Custom modeli Ford Otosan Yeniköy fabrikasında önce dizel ve sonra tam elektrikli versiyonlarıyla hattan inmeye hazırlanıyor. Ford’un tam elektrikli ikinci ticari modeli olan E-Transit Custom, Ford’un elektrik dönüşümünde stratejik önem taşıyor. Nisan ayında tanıtımı yapılan, müşteri odaklı bir yaklaşımla Ford Otosan tarafından geliştirilen Transit Courier’nin de sırayla içten yanmalı ve elektrikli versiyonları Ford Otosan Craiova fabrikasında üretime girecek” dedi.

TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 7’SİNDE KOÇ İMZASI

İhracat performanslarını özellikle Türkiye ekonomisine kattıkları değer açısından önemsediklerini belirten Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak ihracatımız ülkemizin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 7’sini oluşturuyor. Bunun bir yansıması olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından geçekleştirilen araştırmada, Türkiye’nin ilk 1.000 ihracatçısı arasında mal ihracatı yapan ilk 10 şirketin 4’ünün Topluluk Şirketimiz olmasından gurur duyuyoruz. Araştırmaya göre Ford Otosan ihracat şampiyonu olurken; Tüpraş ikinci, Arçelik yedinci, Tofaş dokuzuncu sırada yer aldı” ifadelerini kullandı.

UMUT KENTLERİN TÜMÜNDE YAŞAM BAŞLADI

Koç Holding’in Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede ilk günden bu yana yürüttüğü kapsamlı çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü söyleyen Çakıroğlu, “Topluluk Şirketlerimiz ile birlikte AFAD koordinasyonunda Adıyaman, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya’da kurduğumuz, yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı, 5 bin adet konteynerden oluşan ve sosyal yaşam alanlarıyla öne çıkan Umut Kentlerin tümünde yaşam başladı. Umut Kentleri sadece barınma değil, yaşamla yeniden bağ kurma alanları olarak modelledik. Barınmanın yanı sıra eğitim, istihdam, spor ve sosyal hayata katılım gibi hizmet konularını önceliklendirdiğimiz Umut Kentleri, yerel ve uluslararası kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte örnek bir model olması hedefiyle hayata geçirdik. 115 binden fazla çalışma arkadaşımız, Topluluk şirketlerimiz ve proje paydaşlarımızla, Umut Kentlerde yaşam devam ettiği sürece depremzedelerin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE GAZA BASILDI

Koç Holding’in 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımlayarak çevre, sosyal, kurumsal yönetim alanlarında kaydettiği ilerlemeyi kamuoyu ile paylaştığını kaydeden Levent Çakıroğlu, “Karbon Dönüşüm Programımız kapsamında Topluluk şirketlerimizin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine yönelik sürdürdüğü faaliyetler hız kazandı. Başlattığımız yenilenebilir enerji projesi sayesinde, Topluluğumuz genelindeki elektrik tüketiminin yarısından fazlasının yenilenebilir enerjiden karşılanmasını sağlayacağız. Ayrıca Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde endüstri lideri olan Arçelik, yenilenebilir enerji alanında 10 milyon Euro yatırımla güneş paneli üretimine başlayacak. Bu yılın sonuna kadar yapılacak ek yatırımla yıllık üretim kapasitesi 1 milyonun üzerine çıkacak olan güneş paneli üretim tesisi, Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümüne ivme kazandıracak” ifadelerini kullandı.



