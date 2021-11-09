Koç, Yapı Kredi’deki UniCredit hisselerini geri alıyor

Koç Holding, Yapı Kredi sermayesinin yüzde 18’e denk gelen paylarının alımına ilişkin kararını Unicredit’e iletti. UniCredit Yapı Kredi'deki yüzde 20 payının tamamını satma kararı alırken, yüzde 18 pay Koç Holding tarafından 3.5 milyar liraya alınacak.

Koç Holding, UniCredit’e ait Yapı Kredi sermayesinin yüzde 18’ine denk gelen payları almaya karar verdiğini, devir bedelinin 1 lira nominal değerli paylar için 2,2980 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Koç Holding’in, Yapı Kredi paylarının alımına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, UniCredit tarafından Yapı Kredi paylarının satışının planlanması durumunda, belirli süre ve koşullar ile Koç Holding’in satışa konu payların alımı için ön teklif verme hakkının bulunduğu anımsatılarak, “Bu kapsamda UniCredit tarafından şirketimize yapılan bildirimin değerlendirilmesi sonucunda, UniCredit’e ait Yapı Kredi sermayesinin yüzde 18’ine denk gelen 1 milyar 520 milyon 469 bin 231 lira nominal değerli payların alımına ilişkin kararımız Unicredit’e iletilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

Devir bedelinin, 1 lira nominal değerli paylar için 2,2980 lira olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İşlem sonrasında Koç Holding’in Yapı Kredi sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Pay Alım Teklifi Tebliği’nde belirlenen yüzde 50 eşiğini aşacağından, Koç Holding için Yapı Kredi’nin diğer pay sahiplerine yönelik pay alım teklifi zorunluluğu doğacak olup, kapanışı takiben ilgili düzenlemeler uyarınca zorunlu pay alım teklifinde bulunulacaktır. Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifi fiyatı, payların satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan Yapı Kredi hissesinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 2,3940 liradan düşük olmayacak şekilde belirlenecektir. Ayrıca, pay alım teklifinde bulunan şirketimiz tarafından, pay alım teklifini doğuran pay alımlarında ödenecek 2,2980 lira dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde Yapı Kredi paylarına ödenen en yüksek fiyattan düşük olmayacak şekilde belirlenecektir.”

Açıklamada, payların devrinin tamamlanmasının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve SPK dahil yurt içi ve yurt dışındaki yetkili otoritelerden gerekli onayların alınmasına tabi olduğu vurgulandı.

KAYNAK:AA

