Kocaeli'de tarım ve hayvancılığa 7 yılda 1,5 milyar lirayı aşkın destek sağlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, kentin sanayi kimliğinin yanı sıra tarımsal potansiyelini de geliştirmek için 2019-2026 yılları arasında 98 farklı proje hayata geçirildi. Üretim maliyetlerinin azaltılması amacıyla sürdürülen destekler kapsamında; 18 bin 653 üreticiye tamamı hibe edilen 7 milyon 600 bin litre mazot sağlanırken, 13 bin 242 üreticiye yüzde 50 hibeli 11 bin 700 ton kompoze gübre dağıtıldı. Ayrıca yaklaşık 7 bin 500 çiftçiye yüzde 50 hibeyle 10 bin 35 ton yem bitkisi tohumu verildi.

Tarımsal altyapı çalışmaları kapsamında 3 etap halinde yürütülen sulama projelerine toplam 525 milyon lira yatırım yapıldı. İletim hatları, hidrant sistemleri, terfi merkezleri ve su depolarının inşa edildiği projeyle su kaynaklarının daha verimli kullanılması hedeflendi.

Örtü altı üretimin desteklenmesi amacıyla ise yaklaşık 110 milyon liralık bütçeyle 207 üreticiye yüzde 50 hibeli modern sera kuruldu, 903 üreticiye de toplam 2 bin 234 top sera naylonu desteği sağlandı.

TIBBİ AROMATİK BİTKİLER VE HAYVANCILIK DESTEKLERİ

Çiftçileri katma değeri yüksek ürünlerle buluşturmayı hedefleyen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) ile yaklaşık 700 dekarlık alana 5,5 milyon biberiye, tıbbi nane ve oğul otu fidesi dikildi. Alım garantili sözleşmeli üretim modeliyle yürütülen ve bugüne kadar 80,5 milyon lira destek sağlanan projede 2024 ve 2025 yıllarında toplam 336 ton ürün hasat edildi.

Hayvancılık faaliyetleri kapsamında ise 310 üreticiye 76 bin yerli tavuk ile kümes ekipmanı, küçükbaş hayvancılık için 389 damızlık koç, manda yetiştiriciliği için de 37 damızlık manda dağıtıldı. Yaklaşık 900 arıcıya bal dinlendirme kazanı, kovan ve çeşitli ekipman destekleri sunuldu.

Bu süreçte üreticilere on binlerce meyve fidanı ulaştırılırken, kooperatiflere yönelik makine ve ekipman yardımları ile ücretsiz toprak, su ve yaprak analiz hizmetleriyle kentteki tarımsal üretim desteklenmeye devam ediliyor

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır