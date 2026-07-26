TİGEM 1430 reforme koyun satacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 400 baş reforme koyun, 900 baş reforme erkek kuzu, 100 baş reforme dişi kuzu ve 30 baş reforme erkek toklu olmak üzere, toplam 1430 reforme merinos cinsi koyun, canlı ağırlıkları üzerinden partiler halinde satılacak.

İhale, açık artırma usulüyle 6 Ağustos saat 14.00'te işletmenin ihale salonunda yapılacak.

İhale dokümanı "https://www.tigem.gov.tr" adresinde veya işletmede görülebilecek.

Kaynak: AA