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Kocaeli valisi açıkladı! 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde sayıları 4 milyon oldu

26.07.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 günlük Kurban Bayramı’nda Kocaeli’de bulunan yollardan 4 milyon araç geçiş yaptı. 4 milyon araçtan 1 milyonun Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullandığı belirtildi.

Kocaeli valisi açıkladı! 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde sayıları 4 milyon oldu

TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, D100 Karayolu gibi yolların bulunduğu ve İstanbul ile Anadolu arasında köprü olan Kocaeli, Kurban Bayramı tatilinde milyonlarca insanların güzergahı oldu.

9 günlük tatilde İstanbul ve çevre illerden tatil bölgelerine veya memleketine gitmek isteyen ya da dönüş yapmak isteyen milyonlarca vatandaş, Kocaeli’den geçiş yaptı. Kurban Bayramı tatili boyunca Plaka Tanıma Sistemi (PTS)’den Kocaeli’den 4 milyon aracın geçiş yaptığı tespit edildi. 4 milyon aracın yüzde 25’inin ise Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullandığı belirlendi. Sürücülerin Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanması ise TEM Otoyolu ve diğer yollardaki yoğunlaşmayı önledi.

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"4 MİLYONUN YAKLAŞIK YÜZDE 25'İ MARMARA OTOYOLU'NDAN GEÇTİ"

Bayram tatilinde yaşanan yoğunluk ve alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, tedbirler sayesinde kaza sayılarında da büyük ölçüde düşüş yaşandığını belirterek, “İçişleri Bakanlığımızın belirlemiş olduğu genelgeler kapsamında, Valiliğimiz bünyesinde gerek emniyet gerek jandarma teşkilatımız, yoğun planlı planlar yaparak özellikle sıfır can kaybı vizyonu ile hareket ettik. Önemli tedbirler aldık. Başta sabit devriyelerimiz, motorize devriyelerimiz, drone’lar, helikopterler ve günün şartlarının gerektirdiği şartlarla kazaları azaltmaya yönelik tedbirler aldık. Bu kapsamda yaklaşık 4 milyon civarında araç PTS kayıtlarına göre şehrimizden geçti.

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Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Şaşırtıcı değil. Çünkü Kocaeli 70 ilden daha fazla vergi veren, sanayinin, ticaretin, bilimin merkezi bir şehir. Dolayısı ile beklediğimiz bir durumdu. Son yıllarda Türkiye’de ulaşım alanında gerçekleştirilen yatırımlar devrim niteliğinde. Bu bayramda bunun bize katkısını gördük. Başta Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüleri gibi güzergahlar sayesinde rahatlama olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 4 milyon aracın yaklaşık yüzde 25’inin Kuzey Marmara Otoyolu’ndan geçtiğini ifade edersek ve geçen yıllara oranlara göre Kocaeli’deki tıkanmanın ortadan kalktığını söyleyebiliriz” dedi.

Kaynak: İHA

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Kurban Bayramı
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