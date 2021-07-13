FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Köfteci Yusuf 200. şubesini açtı

Köfteci Yusuf 200. şubesini açtı

13.07.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köfteci Yusuf, pandemiye rağmen hizmet ağını 100 yeni şube ile genişleterek 200 şube sayısına ulaştı. 35 ilde 200 noktada 10 binden fazla çalışanı ile hizmet ağını genişleten Köfteci Yusuf, şube sayısının her geçen gün artacağının sinyalini verdi.

Köfteci Yusuf 200. şubesini açtı

Başarı çıtasını günden güne yukarıya çeken Köfteci Yusuf, yeni şubeleriyle birlikte pandemi döneminde de ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdü. Oluşturduğu iş stratejisiyle ekonominin durağanlaştığı pandemi döneminde dahi, 100 yeni şube yatırımıyla istihdama ve ekonomiye katkı sunan Köfteci Yusuf, 35 vilayette 200 noktada müşterilerin ulaşılabilirliğini kolaylaştırdı.

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs (Covid-19) pandemisine rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam eden Köfteci Yusuf, 200 şube sayısına ulaştı. Avrupa’nın en büyük köfte entegre tesisiyle, dünya markası restoran zincirleriyle rekabet eden Köfteci Yusuf, kaliteyi uygun fiyata sunan hizmet politikasıyla da rakiplerinin önüne geçti. İzmir Karşıyaka Girne Bulvarı’nda açılan 200’üncü şube ile bir basamağı daha geride bırakan Köfteci Yusuf, yeni yatırımlarının önünü açmak için çalışmalarına devam ediyor.

"ŞUBE SAYISININ BİNLERE ULAŞMASINI HEDEFLİYORUZ"

Köfteci Yusuf Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akkaş, 25 yıllık başarı serüvenini değerlendirdiği açıklamasında, “Mutlu müşterilerimiz sayesinde 25 yılda artan sadece şube sayımız değil, birlikte ‘’Hoşgeldiniz’’ dediğimiz hayalleri ve inançlarıyla birbirine sıkıca bağlı, 10 bini aşkın, var gücüyle çalışan emektar personelimizdir. Köfteci Yusuf açtığı yeni 100 şubesi ve ekibine kattığı 3 bin 500 yeni personeliyle ilk günkü heyecanını korumaktadır. Gelecek dönemlerde 1000’lere ulaşmasını hedeflediğimiz şube sayımız ile birlikte binlerce kişiye daha istihdam sağlamak ve milyonlarca kişiye daha kolay ulaşılabilir olmanın inancındayız. Tüm ekibimizle yüksek inancı ve eşsiz azmiyle birlikte bu yeni döneme herkesten daha hazırdır. Bu motivasyonla Köfteci Yusuf’un başarısı katlanarak artmaktadır.” İfadelerini kullandı.

Emeklilerin maaşları bugün ödenmeye başlıyor! SGK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?Emeklilerin maaşları bugün ödenmeye başlıyor! SGK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

"GELECEK İÇİN KENDİMİZİ HAZIR HİSSEDİYORUZ"

Müşteri alışkanlıklarının değiştiği ve belirsizlik ile değişimin daha da yüksek olduğu bir dönemin başladığına işaret eden Akkaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü, “Biliyoruz biz buna hazırız çünkü Köfteci Yusuf çok esnek ve hızlı hareket edebilen bir şirkettir. Bunu pandemi döneminde al götüre ve paket servise en uygun ‘Ekmek arası Y’ konseptimizde görebilirsiniz. Gelecekte hangi durumla karşılaşırsak karşılaşalım, buna kendimizi hazır hissediyoruz. Çünkü müşteri alışkanlıklarına ve taleplerine en üst seviyede en iyi hizmeti verebilmek adına beynimizi ve hevesimizi besleyen bir şirketiz ve kulağımız hep misafirimizdedir.”

35 İLDE 200 ŞUBE

Köfteci Yusuf, Bursa’da 34, İstanbul’da 58, Ankara’da 11, İzmir’de 20, Balıkesir’de 11, Samsun’da 7, Antalya’da 6, Aydın ve Yalova’da 4, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Kocaeli ve Muğla’da 4, Bilecik, Eskişehir, Kırklareli, Ordu, Kırıkkale, Manisa, Sakarya ve Tekirdağ’da 2, Isparta, Çanakkale, Kütahya, Çankırı, Amasya, Burdur, Düzce, Edirne, Zonguldak, Aksaray, Uşak, Nevşehir ve Kırşehir’de birer tane olmak üzere toplam 200 noktada hizmet veriyor.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Sen kadınsın, yapamazsın" dediler, herkesi şaşaırttı"Sen kadınsın, yapamazsın" dediler, herkesi şaşaırttı
PARTNERHızını alamadı! Cezaevinden çıkıp Sabancı'ya küfürler yağdıran Aygün, geri adım atmadıHızını alamadı! Cezaevinden çıkıp Sabancı'ya küfürler yağdıran Aygün, geri adım atmadı
Memur-Sen taleplerini iletti! Milyonlara yüzde 10 zamMemur-Sen taleplerini iletti! Milyonlara yüzde 10 zam
Anahtar Kelimeler:
Köfteci Yusuf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi endişelendiren haber!

Bayram öncesi endişelendiren haber!

50 yaş ve üstü erkeklerde görüldü! ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması

50 yaş ve üstü erkeklerde görüldü! ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ağustos'ta başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ağustos'ta başlıyor

Doğalgaz ve elektrik zamlarıyla ilgili eleştirilere cevap

Doğalgaz ve elektrik zamlarıyla ilgili eleştirilere cevap

İstanbullulara müjde! Açılış tarihi belli oldu

İstanbullulara müjde! Açılış tarihi belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

Kamu işçilerine zam teklifi

Kamu işçilerine zam teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.