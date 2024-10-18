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Köfteci Yusuf'ta yeni bir kriz daha... İade talebi artınca çözümü 'durdurarak' buldular! 'Etlerinizin fotoğrafını yükleyin'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.10.2024 14:37
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine Köfteci Yusuf'u domuz eti kullandığı gerekçesiyle eklemişti. Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'ın açıklamaları sonrası sosyal medyada çığ gibi büyüyen bir destek ile karşılaşıldı. Destek mesajlarının yanında ürün iade talebiyle karşılan Köfteci Yusuf iade taleplerine yetişememesinden dolayı kendince çözüm yöntemi buldu.

Köfteci Yusuf'ta yeni bir kriz daha... İade talebi artınca çözümü 'durdurarak' buldular! 'Etlerinizin fotoğrafını yükleyin'

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi gündemdekini yerini koruyor. Listeye giren markalar vatandaşlar tarafından sıkı bir şekilde takip edilirken Köfteci Yusuf domuz eti skandalı ile gündemin ilk sırasına oturmuştu.

Köfte Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'ın açıklamaları sonrası sosyal medya üzerinden birçok destek mesajı geldi. Bir müddet vatandaşların desteği ile derin bir nefes alan Köfteci Yusuf ikinci bir sorun ile karşı karşıya kaldı.

BUZDOLABINDAKİ ETLERİ İADE ETMEK İSTİYORLAR

Daha önce alışveriş yapan müşteriler online satış platformları üzerinden aldıkları ürünleri iade etmek için taleplerini iletmeye başladı. Birçok tüketici, buzdolaplarında sakladıkları ürünleri geri vermek için sıraya girdi ve paralarını geri istedi.

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Standart prosedür ile iadeleri değerlendirmeye alan Köfteci Yusuf, yoğun başvurular nedeniyle eski siparişler için iade başvurularını durdurma kararı aldı. Yeni bir uygulama başlatan Köfteci Yusuf, yalnızca son 15 gün içinde verilen siparişler için iade taleplerini kabul edeceğini duyurdu.

ETLERİN FOTOĞRAFINI TALEP EDİYOR!

Firma, yeni başlattığı uygulamayla, iade talebinde bulunan müşterilerden ürünlerinin fotoğraflarını çekip platformlara yüklemelerini istedi. Şartlara uygun olduğu tespit edilen ürünler, firma tarafından gönderilecek kuryeler aracılığıyla geri alınacak ve iade işlemleri tamamlanacak. Bu gelişme, Köfteci Yusuf’u tekrar zor bir sürece sokmuş gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı Köfteci Yusuf iade domuz eti
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