FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kolalı içeceklerin ÖTV oranı yüzde 35'e çıkarıldı

Kolalı içeceklerin ÖTV oranı yüzde 35'e çıkarıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2020 02:51 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kolalı içeceklerin Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 35'e çıkarıldı. Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puro ve sigarillonun ÖTV oranı yüzde 80'e çıkarıldı.

Kolalı içeceklerin ÖTV oranı yüzde 35'e çıkarıldı

AYRINTILAR GELİYOR...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar
18 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 14 bin sürekli işçi ilanı Resmi Gazete'de18 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 14 bin sürekli işçi ilanı Resmi Gazete'de
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
özel tüketim vergisi, resmi gazete, kolalı içecekler,

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'deki koronavirüs vakalarında son durum

Türkiye'deki koronavirüs vakalarında son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ulusa Sesleniş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ulusa Sesleniş

3 kamu bankasından kredi desteği

3 kamu bankasından kredi desteği

32 bin sağlık personeli alınacak! İşte başvuru tarihi

32 bin sağlık personeli alınacak! İşte başvuru tarihi

Benzine beklenen zam geldi

Benzine beklenen zam geldi

1999 Öncesi girişi olanlara büyük müjde!

1999 Öncesi girişi olanlara büyük müjde!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

2 milyon haneye 1000 TL destek

2 milyon haneye 1000 TL destek

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
18 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 14 bin sürekli işçi ilanı Resmi Gazete'de

18 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 14 bin sürekli işçi ilanı Resmi Gazete'de

Koronavirüs nedeniyle hangi ülke ne kadarlık ekonomik destek paketi hazırladı?

Koronavirüs nedeniyle hangi ülke ne kadarlık ekonomik destek paketi hazırladı?

IMF ve Dünya Bankası’ndan yoksul ülkelerin borçlarını askıya alma çağrısı

IMF ve Dünya Bankası’ndan yoksul ülkelerin borçlarını askıya alma çağrısı

Sağlık Bakanlığına 14bin personel alımı için başvuru şartları belli oldu! İŞKUR girişi ile nasıl başvuru yapılır?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları belli oldu!

Trafik cezalarını indirimli ödeme hakkı! Birçok vatandaş bunu bilmiyor

Trafik cezalarını indirimli ödeme hakkı!

İşe gitmediğiniz zaman aylık 1962 TL ödeme alabilirsiniz! İşte bilmeniz gerekenler

İşe gitmediğiniz zaman aylık 1962 TL ödeme alabilirsiniz!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.