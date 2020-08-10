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Kolay emekliliğin kapısı aralandı! Kimse bu yöntemi bilmiyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.08.2020 12:22 | Son Güncelleme

Az prim ödeyerek nasıl emekli olunur? Erken emeklilik için belirli tarihler kapsamında istisnalar mevcut. Belirli tarihlerin hangileri olduğunu birçok çalışan araştırmaya başladı. Şartlar ve avantajların ne olduğu büyük merak yarattı. Birçok çalışanın yararlanmak istediği erken emeklilik fırsatı hangi tarihler için geçerli?

Kolay emekliliğin kapısı aralandı! Kimse bu yöntemi bilmiyor...

1999 öncesi sigorta girişliler için bir avantaj mevcut. Bu avantaj sayesinde birçok çalışan erken emekli olabiliyor. Sigorta giriş kaydı, eğer 1999 öncesine dayanıyorsa erken emeklilik şartlarından yararlanılabiliyor. Şartlardan yararlanmak için mutlaka belirtilen tarihten önce sigorta kaydınızın bulunması gerekiyor. İşte avantajlar ve ayrıntılar...

1999 ÖNCESİ SGK GİRİŞİ OLMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Çalışan kişinin sigorta giriş kaydı tarihleri arasındaki farkı ve avantajları aşağıda listeledik.

  • 9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 arasında sigorta giriş kaydınız bulunuyorsa, prim gününüz 4500'e ve sigortalılık süreniz 25 yıla düşüyor.

  • 30 Nisan 2008 tarihinden sonra ilk sigorta girişiniz bulunuyorsa şartlar değişiyor. 5400 günlük prim ödemeniz ve 25 yıllık sigortalılık sürenizin bulunması gerekiyor.

  • 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta giriş kaydınız bulunuyorsa, diğer tarihlerde sigorta girişi olan çalışanlara göre daha avantajlı oluyorsunuz. Sadece 3600 gün prim ödeyerek ve 15 yıllık sigortalılık şartına uyarak erken emekli olabiliyorsunuz. Şartları tamamladığınız tarihlere göre emeklilik yaşınız belirleniyor.

1999 ÖNCESİ SGK GİRİŞİ OLAN ÇALIŞANLARIN ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Diğer tarihlere nazaran çok uygun şartlar bulunuyor. İşte o şartlar:

  • Belirtilmiş tarih olan 9 Eylül 1999 öncesinde mutlaka bir sigorta kaydınızın bulunması gerekiyor.

İstenilen tarihten önce ilk sigorta girişiniz mevcutsa aşağıdaki diğer şartlar aranıyor.

  • 3600 gün prim ödemeniz isteniyor.

  • 15 yıllık sigortalılık süresine tabii olmanız bekleniyor.

  • SGK'ya hiçbir borcunuzun olmaması ve çalıştığınız şirketin sigortalılık durumunuzu SGK'ya bildirmiş olması gerekiyor.

  • Tüm şartları tamamladıktan sonra tamamlanan tarihe göre yaşlar belirleniyor. Kadınlar ve erkekler için erken emeklilik yaşları değişiklik gösterebiliyor.

KADINLAR KAÇ YAŞINDA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

Eğer 9 Eylül 1999 öncesi sigorta kaydı bulunuyorsa ve 15 yıllık sigortalılık süresiyle birlikte 3600 günlük prim ödemesi tamamlandıysa belirtilen tarihlere göre erken emekliliğe hak kazanacağınız yaşınız bulunuyor.

  • 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri içerisinde şartlar tamamlandıysa 52 yaşında,

  • 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihlerini kapsayan günlerde tamamlandıysa 54 yaşında,

  • 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında tamamlandığı bildirildiyse 56 yaşında,

  • 24 Nisan 2011 sonrasındaki tarihlerde istenilen şartların hepsi tamamlandıysa 58 yaşında erken emekliliğe hak kazanılıyor.

ERKEKLER KAÇ YAŞINDA ERKEN EMEKLİ OLABİLİYOR?

Erkekler için de belirtilen tüm şartların aynıları geçerli oluyor. Sadece kadınlardan daha geç erken emekliliğe hak kazanabiliyorlar. İstenilen şartları tamamladıkları tarihlere göre erken emeklilik yaşları bulunuyor.

  • 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri içerisinde 56 yaşında,

  • 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihlerini kapsayan günlerde 57 yaşında,

  • 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 arasındaki günlerde 58 yaşında,

  • 24 Nisan 2011 ile 23 Mayıs 2014 tarihlerdeki günlerde 59 yaşında,

  • 24 Mayıs 2014 sonrasındaki günlerde tamamlanıp bildirildiyse ise 60 yaşında erken emekliliğe hak kazanabiliyor.
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