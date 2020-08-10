Kolay emekliliğin kapısı aralandı! Kimse bu yöntemi bilmiyor...

1999 öncesi sigorta girişliler için bir avantaj mevcut. Bu avantaj sayesinde birçok çalışan erken emekli olabiliyor. Sigorta giriş kaydı, eğer 1999 öncesine dayanıyorsa erken emeklilik şartlarından yararlanılabiliyor. Şartlardan yararlanmak için mutlaka belirtilen tarihten önce sigorta kaydınızın bulunması gerekiyor. İşte avantajlar ve ayrıntılar...

1999 ÖNCESİ SGK GİRİŞİ OLMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Çalışan kişinin sigorta giriş kaydı tarihleri arasındaki farkı ve avantajları aşağıda listeledik.

9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 arasında sigorta giriş kaydınız bulunuyorsa, prim gününüz 4500'e ve sigortalılık süreniz 25 yıla düşüyor.

30 Nisan 2008 tarihinden sonra ilk sigorta girişiniz bulunuyorsa şartlar değişiyor. 5400 günlük prim ödemeniz ve 25 yıllık sigortalılık sürenizin bulunması gerekiyor.

9 Eylül 1999 öncesinde sigorta giriş kaydınız bulunuyorsa, diğer tarihlerde sigorta girişi olan çalışanlara göre daha avantajlı oluyorsunuz. Sadece 3600 gün prim ödeyerek ve 15 yıllık sigortalılık şartına uyarak erken emekli olabiliyorsunuz. Şartları tamamladığınız tarihlere göre emeklilik yaşınız belirleniyor.

1999 ÖNCESİ SGK GİRİŞİ OLAN ÇALIŞANLARIN ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Diğer tarihlere nazaran çok uygun şartlar bulunuyor. İşte o şartlar:

Belirtilmiş tarih olan 9 Eylül 1999 öncesinde mutlaka bir sigorta kaydınızın bulunması gerekiyor.

İstenilen tarihten önce ilk sigorta girişiniz mevcutsa aşağıdaki diğer şartlar aranıyor.