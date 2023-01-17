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KOMEK bahar dönemi kayıtları başladı! KOMEK kayıt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

17.01.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde bahar dönemi kayıtları başladı. KOMEK kayıtlarının başlaması ile birlikte KOMEK kayıt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. KOMEK ve ASEM yeni dönemde hem yüz yüze hem de uzaktan hizmet vermeyi sürdürecek. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

KOMEK bahar dönemi kayıtları başladı! KOMEK kayıt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

KOMEK bahar dönemi kayıtları başladı. Yeni kayıt döneminin başlaması ile birlikte KOMEK kayıt başvurusu hakkında araştırmalar hız kazandı. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde yeni dönem hem yüz yüze hem de uzaktan olarak devam edecek. Konya merkez ve ilçelerde 73 kurs merkezinde farklı branşlarda eğitimler bahar döneminde de sürecek. KOMEK kayıt ve başvurularına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

KOMEK BAHAR DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLADI!

KOMEK bahar dönemi kayıtları bugün itibariyle başladı. Kayıt başvuruları 30 Ocak tarihlerine kadar devam edecek. KOMEK ve ASEM, Konya merkez ve ilçelerde 73 kurs merkezinde faaliyetlerini bahar dönemi kayıtları ile sürdürecek.

KOMEK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KOMEK ve ASEM bahar dönemi kayıtları www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adresleri üzerinden yapılabiliyor. Eğitimler yüz yüze ve uzaktan eğitim olarak tercihe bağlı olarak verilecek.

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KOMEK KAYIT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KOMEK BRANŞLARI NELER?

KOMEK branşları; Nöropazarlama, Aile Okulu, Karma (Hybrid) Mobil Proglama Geliştirme, Rasberry Pi Eğitimi, ve Laravel, Uyum Eğitimi, Grafoloji, Hafıza Teknikleri, Dış Ticarette Mesleki İngilizce, Kendini Gerçekleştirme ve Ebeveynlere Sınav Danışmanlığı gibi alanlardan oluşuyor.

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