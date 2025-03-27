Komorlar'ın para birimi nedir? Komorlar'ın para biriminin kodu ve sembolü

Geniş bir tarihçesi bulunan Komorlar, bugünkü haline gelene dek çeşitli dönemlerden geçmiştir. Zaman içinde daha önce Komor Adaları’nı meydana getiren dört büyük adanın her birinde ayrı bir sultanlık vardır ve bu sultanlıklar zaman zaman birbirleri ile çatışma içine girmişlerdir. Ülke ada olduğu için kara komşusu yoktur. Deniz sınırı olarak da güneydoğusunda Madagaskar yer alır. Afrika kıtasında ülkeye en yakın nokta ise Mozambik kıyılarıdır.

Komorlar'ın para birimi nedir?

Ada ülke olan Komorlar genelinde hakim olan iklim tropikal iklimdir. Yıl boyunca genel olarak sıcaklık derecelerinde çok büyük değişiklikler görülmez. En serin dönemi temmuz ve ağustos aylarında yaşanır. Bu süreçte ise sıcaklık dereceleri ortalama olarak 22 derece civarında olur. Ülkedeki en sıcak dönem ise şubat ve mart aylarında hissedilir. Bu dönemlerde sıcaklık 27 derece civarında olur. Nisan ve kasım aylarında daha çok muson rüzgarlarının etkisi görülen ülkede en çok yağmur ocak ayında yağar.

Komorlar’ın genelinde tropikal yağmur ormanları son zamanlarda azalma göstermiştir. Ülkenin en yüksek kısımlarında yağmur ormanları görülür ve bitki örtüsünü savanlar ile plantasyon belirler. Ülkede daha çok kıyı kesimlerde mangrove ağaçları yetişir. Ovalarında ise muz, mango ve Hindistan cevizi yetişmektedir. Ülkenin para birimi Komor frangı'dır.

Komorlar'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Komorlar ülke adasının en büyük şehri ve başkenti Moroni’dir. Ülkede genel olarak resmi kabul edilen diller Komorca, Arapça ve Fransızca’dır. Afro Arap grupların çoğunlukta olduğu ülkede Federal Cumhuriyet yönetim şekli olarak kabul edilmiştir.

Ülkede resmi olarak kullanılan para birimi Komor frangı'dır. Bu para Komorlar Merkez Bankası tarafından dağıtılmakta, kağıt paralar Fransa’da madeni paralar ise Paris’te üretilmektedir. Dünya standartlarına göre Komor frangı para biriminin kodu ise KMF olarak belirlenmiştir.