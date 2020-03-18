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Konaklama vergisi nedir? Konaklama vergisi ertelendi mi? Konaklama vergisi ne zaman alınacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2020 19:33 | Son Güncelleme

Konaklama vergisi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı alınan ekonomik tedbirleri açıklarken değindiği konaklama vergisi konusu gündeme oturdu. 'Konaklama vergisi nedir?', 'Konaklama vergisi ertelendi mi?' , 'Konaklama vergisi ne zaman alınacak?' sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte konaklama vergisine ilişkin tüm detaylar...

Konaklama vergisi nedir? Konaklama vergisi ertelendi mi? Konaklama vergisi ne zaman alınacak?

'Konaklama vergisi nedir?' sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki kritik koronavirüs toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, alınan ekonomik tedbirleri açıkladı. Erdoğan, "Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak" dedi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından vatandaşlar "Konaklama vergisi nedir? Konaklama vergisi ertelendi mi? Konaklama vergisi ne zaman alınacak?" sorularının yanıtlarını merak ediyor.

KONAKLAMA VERGİSİ NEDİR?

Oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar, apart oteller, termal oteller, kırsal turizm tesisleri kapsamında düzenlenen çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi, kampinglerde konaklama vergisi alınıyor.

Her ne ad altında ve sürede olursa olsun kamu ya da özel sektörün tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması için ayrılan personel misafirhaneleri, konukevleri, dinlenme tesisleri, kampları gibi tesislerde de konaklama vergisi alınıyor.

KONAKLAMA VERGİSİ ERTELENDİ Mİ?

Erdoğan'ın açıklamasının ardından vatandaşlar 'Konaklama vergisi ertelendi mi?' sorusunun yanıtını arıyor. Koronavirüse karşı alınan ekonomik tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konaklama vergisi kasım ayına kadar uygulanmayacak." dedi.

KONAKLAMA VERGİSİ NE ZAMAN ALINACAK?

'Konaklama vergisi ne zaman alınacak?' sorusu da gündeme oturdu. Erdoğan'ın açıklamasına göre konaklama vergisi kasım ayına kadar uygulanmayacak.

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