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Konkordato başvurusu reddedildi! Vinç üreticisi iflas etti

İzmir'de 250 tona kadar yük kaldırabilen vinç sistemleri üreten ve 21 ülkeye ihracat yapan Yücelen Vinç Makine için iflas kararı verildi. Konkordato taleplerinin reddedilmesinin ardından tasfiye süreci başlarken alacaklılar için bir aylık başvuru takvimi başladı.

Konkordato başvurusu reddedildi! Vinç üreticisi iflas etti
Aleyna Türkmen

İzmir'in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren Yücelen Vinç Makine hakkında iflas kararı verildi. Üretim kapasitesi 250 tona kadar ulaşan ve 21 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirketin konkordato başvurusunun mahkeme tarafından kabul edilmemesi üzerine tasfiye işlemleri başlatıldı. Alacaklıların, haklarını belgeleyen evraklarla birlikte bir ay içinde başvuruda bulunması gerekiyor.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 8 Ekim 2026 tarihli duruşmada hem şirketin hem de kurucusu Yücel Seviş'in konkordato taleplerini reddetti. Böylece şirketin iflası aynı gün saat 12.25 itibarıyla resmen açıldı.

Konkordato başvurusu reddedildi! Vinç üreticisi iflas etti 1

MAHKEME KARARININ ARDINDAN TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

İflas kararının ardından konkordato sürecinde yürürlükte olan ihtiyati tedbirler kaldırılırken konkordato komiserinin görevi de sona erdirildi. İzmir İflas Müdürlüğü, karar doğrultusunda adi tasfiye işlemlerini başlattı. Karara itiraz etmek isteyen ilgili taraflar, iki hafta içerisinde istinaf başvurusu yapabilecek.

Konkordato başvurusu reddedildi! Vinç üreticisi iflas etti 2

250 TONLUK KALDIRMA KAPASİTESİYLE ÜRETİM YAPIYORDU

Yücelen Vinç Makine'nin faaliyetleri, 2016 yılında İzmir'in Torbalı ilçesinde şahıs işletmesi olarak başladı. İşletme, 2018 yılında üretim ve montajın yanı sıra servis, bakım ve onarım hizmetlerini de kapsayacak şekilde çalışmalarını genişletti.

Şirketin ürün portföyünde köprülü tavan vinçleri, portal vinçler, pergel vinçler, kaldırma makineleri ve yük asansörleri bulunuyordu. Firmanın tanıtım bilgilerinde, 250 tona kadar ağırlık kaldırabilen sistemler geliştirdiği belirtiliyordu.

Başta sanayi tesisleri olmak üzere inşaat, enerji ve lojistik sektörlerine yönelik kaldırma çözümleri sunan şirket, yurt dışı pazarlarında da yer aldı. İhracat yaptığı ülkeler arasında ABD, Almanya, Rusya, Belçika, Romanya, Sırbistan, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan ve İsrail'in de bulunduğu çok sayıda pazar bulunuyordu. Şirketin ihracat ağı toplam 21 ülkeye ulaşıyordu.

Konkordato başvurusu reddedildi! Vinç üreticisi iflas etti 3

ALACAKLILAR İÇİN BİR AYLIK BAŞVURU SÜRESİ

İzmir İflas Müdürlüğünün 12 Ekim 2026 tarihli ilanıyla birlikte alacaklılar için bildirim süreci başladı. Şirketten alacağı bulunan kişi ve kuruluşların, alacaklarını kanıtlayan belgelerle beraber ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde müdürlüğe başvurması gerekiyor.

Şirketin malları üzerinde hak sahibi olduğunu ileri sürenlerin de aynı süre içinde taleplerini bildirmeleri istendi. Öte yandan Yücelen Vinç Makine'ye borcu bulunan kişi ve kuruluşların, borçlarını iflas müdürlüğüne bildirmesi gerekiyor.

İlk alacaklılar toplantısı, 8 Ocak 2027 Cuma günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Toplantı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi binasında bulunan İzmir İflas Müdürlüğü toplantı odasında yapılacak. Alacaklılar, toplantıya şahsen katılabilecekleri gibi yetkilendirdikleri vekilleri aracılığıyla da temsil edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
iflas İzmir vinç
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