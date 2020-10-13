FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için mahkeme kararını verdi

Konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için mahkeme kararını verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.10.2020 10:11 | Son Güncelleme

Yarım asırdan fazla süredir kara yolu ulaşımının en köklü markalarından biri olan Pamukkale Turizm’in grup şirketi olan Pamukkale Turizm Seyahat Ltd. Şti’nin 27 Ekim 2018’de ilan ettiği konkordato sürecinde mahkeme kararını verdi.

Konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için mahkeme kararını verdi

Yaşanan ani döviz ve banka faiz artışı sebebiyle 2018 yılında nakit sıkışıklığı yaşayan firmaya konkordato talebi sonrasında mahkeme tarafından 3 kişiden oluşan konkordato komiser heyeti atanmıştı. Geçen ay gerçekleşen alacaklılar toplantısında, alacaklı olan tedarikçi ve finans kuruluşlarının yüzde 99’unun olumlu oyunu alan şirketin konkordato projesi, Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada tasdik edildi. Mahkemenin tasdik ettiği proje kapsamındaki borçlar ilk 1 yılı ödemesiz 48 ayda ödenecek. Böylece marka, yaşadığı mali darboğazdan çıkmak maksadıyla hazırladığı proje kapsamında seferlerine devam edecek.

58 yıllık yolculuk markası Pamukkale Turizm’den yapılan açıklamada, "Türkiye ekonomisine istihdam sağlamayı ve yolcularımızı sevdiklerine ulaştırmayı aynı sorumluluk şuuruyla sürdürmekteyiz. 3 bin 500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız ve yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesine destekleri için teşekkür ederiz. Önümüzdeki 6 ay zarfında diğer grup şirketlerimizin projelerinin de tasdik edilmesiyle yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam edeceğiz" denildi.

KAYNAK:İHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
Çalışanlar dikkat! Yargıtay'dan önemli kararÇalışanlar dikkat! Yargıtay'dan önemli karar
Normalleşme Desteği başvurusu nasıl yapılır?Normalleşme Desteği başvurusu nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Dev operasyon! Fevzi Öztürk yeniden gözaltında
Dev operasyon! Fevzi Öztürk yeniden gözaltında
Araç sahiplerini sevindirecek mahkeme kararı!
Araç sahiplerini sevindirecek mahkeme kararı!
İkinci el otomobil fiyatları neden yükseliyor?
İkinci el otomobil fiyatları neden yükseliyor?
İkinci el araba fiyatları 2021'de düşecek mi?
İkinci el araba fiyatları 2021'de düşecek mi?
Altın güne düşüşle başladı!
Altın güne düşüşle başladı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ödemeler bugün başladı...
Ödemeler bugün başladı...
TYP hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları başladı
TYP hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları başladı
VGM burs sonuçları açıklandı mı?
VGM burs sonuçları açıklandı mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Sanayi üretimi açıklandı
Sanayi üretimi açıklandı
Dev indirimler bekleniyor... Black Friday ne zaman 2020? Efsane Cuma (Black Friday) nedir, nasıl ortaya çıktı?
2020 Black Friday / Efsane Cuma ne zaman?
Gece çalışanlar için Yargıtay'dan önemli karar
Çalışanlar dikkat! Yargıtay'dan önemli karar
Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı
Türkiye'de ikinci olacak! Yüzde 80'i tamamlandı
Kuyudan çıkarılıyor! Söğle peynirinin kilosu 100 lira
Kuyudan çıkarılıyor! Kilosu 100 liradan satılıyor
İstanbul başta olmak üzere evde bakım aylığı yattı... 13 Ekim 2020 Salı evde bakım parası yatan iller listesi! Ekim ayı engelli ve yaşlı (evde bakım) maaşı yattı mı?
Evde bakım aylığı yatan iller listesi!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.