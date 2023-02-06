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Konteynerler devrildi! İskenderun Limanı'nda hasar: Yer yer çökmeler var

06.02.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, deprem sonrası İskenderun Limanı’nda yer yer çökmeler olduğunu belirtirken diğer limanlarda operasyonların devam ettiği açıkladı.

Konteynerler devrildi! İskenderun Limanı'nda hasar: Yer yer çökmeler var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle İskenderun Limanı'nda rıhtımda yer yer çökmeler olduğunun tespit edildiğini, diğer limanlarda operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında kıyı tesislerindeki hasar tespitinde İskenderun Limanı rıhtımında yer yer çökmeler olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, diğer limanlarda olumsuz bir durum yaşanmadığı, İskenderun Limanı hariç diğer limanlarda operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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CAN KAYBI YOK

Limak Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen deprem sebebiyle grup şirketlerinden Limakport İskenderun rıhtımındaki son duruma ilişkin bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem sebebiyle Grup şirketlerimizden Limakport İskenderun rıhtımında kısmi hasar meydana gelmiş olup, konteynırların bir kısmı zarar görmüştür. Herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Tesisimizde hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla devam ederken gerekli önlemler ivedilikle alınmaktadır. Limak Şirketler Grubu olarak bölgedeki tüm çalışma arkadaşlarımız ve yakınlarıyla iletişim halindeyiz. Ayrıca tüm imkanlarımız ile bu büyük felaketten zarar gören halkımızın yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli destek ve yardımın sağlanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile irtibat halindeyiz. Ülkemize geçmiş olsun."


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