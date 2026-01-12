FİNANS

'Kontrolsüz yükseliyor' İstanbul'da otopark ücretleri 'El yakıyor'

İstanbul'da özellikle soğuk havalarda vatandaşın otoparklara talebi artarken otopark ücretlerindeki fiyatlar dikkat çeken seviyelere ulaştı. TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, "Otopark ücretleri el yakıyor ve kontrolsüz olarak yükseliyor" ifadelerini kullanırken farklı bölgelerde farklı rakamların olduğu görüldü.

Hande Dağ

İstanbul'da yaşayanların yaşadığı sorunlardan bir tanesi de trafik ve park sıkıntısı. Soğuk havalarla beraber bu sıkıntı biraz daha artarken otopark ücretleri de dikkat çekiyor. Otopark ücretlerinin belli bölgelerde saati 400 TL'ye dayandığı öğrenildi.

ATV Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir vatandaş "Hepsinin değişik değişik farklı fiyatları var. Kafalarına göre fiyat bildirmişler" ifadelerini kullandı.

Bazı sokak aralarında park yeri bulamazken bazıları da aracını sokakta bırakmaya cesaret edemiyor. Soğuk havalarla beraber otoparklara da talep arttı ancak bu yoğunluğun fırsatçılığı da beraberinde getirdiği belirtildi.

"OTOPARK ÜCRETLERİ EL YAKIYOR VE KONTROLSÜZ OLARAK YÜKSELİYOR"

TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, "Otopark ücretleri el yakıyor ve kontrolsüz olarak yükseliyor. Fahiş ücretler bir yana park edecek yer de bulunamıyor" dedi.

Aracını yol kenarına park etmek istemeyenler ve defalarca tur atmasına rağmen park yeri bulamayanlar kapalı otoparklara yöneliyorlar. İstanbul Çağlayan'daki bir özel otoparkın fiyat listesine göre otoparkın saatlik fiyatı 400 TL olduğu, tüm gün kalan araçlar için 900 TL ve eğer verdikleri bilet kaybedilirse de ödenecek paranın yine 900 TL olduğu aktarıldı.

Avrupa yakasında saatlik fiyatların Beşiktaş'ta ortalama 250 TL'yi, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde ise 300 TL'yi bulduğu belirtildi. Kadıköy'de otoparkların saatlik fiyatının ortalama 300 TL, Anadolu yakasında Üsküdar ve Maltepe bölgesinde de saatlik otopark ücretlerinin ortalama 200 TL olduğu kaydedildi.

"FİYATI BELİRLERKEN HİÇBİR ÖLÇÜ TANIMIYORLAR"

TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü "Otopark işletmeleri fiyatı belirlerken hiçbir ölçü tanımıyorlar. Fiyat belirlenmesinin bir standardı ve ölçüsü yok. Keyfilik var. Bu fahiş bedellerin alınmalarının önüne geçilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin mutlaka tedbir alması ve bunları ruhsatlandırıp ücretlerin liste olarak asılması zorunluluğu getirilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

İstanbul'da kapalı otopark fiyatları konuşulurken Güngören Belediyesi'nin otoparklarındaki fiyatların ise dikkat çektiği belirtildi. Otoparkların gün boyu fiyatının 150 TL olduğu aktarıldı.

