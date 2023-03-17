FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ev, iş yeri, arsa, arazi, yazlık sahiplerini ilgilendiriyor: Kira gelir beyannamesi için son gün 31 Mart! 70 bin TL’ye kadar…

Ev, iş yeri, arsa, arazi, yazlık sahiplerini ilgilendiriyor: Kira gelir beyannamesi için son gün 31 Mart! 70 bin TL’ye kadar…

17.03.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gayrimenkul ve arsa sahipleri için kira dahil gelir vergisi beyanname süresi Mart ayı ile birlikte gündemde yer alan konular arasına girdi. Konut ve işyeri kira geliri elde eden milyonlarca kişinin 31 Mart’a kadar beyanname vermesi gerekiyor. Belirli tutarın altında elde edilen konut ve iş yeri kira gelirleri için beyanname verilmesi ise gerekmiyor. Peki, Kira gelir beyannamesi ne zaman, nasıl, nereden verilir/ödenir? İşte kira gelir vergisi ödeme tarihi 2023…

Ev, iş yeri, arsa, arazi, yazlık sahiplerini ilgilendiriyor: Kira gelir beyannamesi için son gün 31 Mart! 70 bin TL’ye kadar…

Gayrimenkul sahiplerinin "kira gelir, emlak, değer artış kazancı, çevre temizlik vergisi" ödemesi gerekiyor. Beyanname için 31 Mart son gün olarak belirlenirken, bu tarihe kadar 2022 yılında elde edilen kira gelirleri için beyan verilecek. Geçen yıl elde edilen konut kira gelirlerinin 9 bin 500 lirası gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu tutarı geçmeyen kira gelirlerinin beyanı gerekmiyor. İstisnayı aşan gelirini beyan etmeyen ya da eksik bildirenin bu hakkı ortadan kalkıyor.

iStock-1252958542

KİMLER GELİR BEYANNAMESİ VERECEK?

Sabah’ın haberine göre, aile bireyleri her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için kendi adlarına ayrı ayrı beyanname hazırlayacak. Beyannamede, gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, birçok gider indirimde kullanılabilecek.

Örneğin bu yıl, evini 4 bin liraya kiraya verip 48 bin lira geliri elde edip, götürü gider yöntemini seçen ev sahibi istisna tutarı 9 bin 500 lirayı geçtiği için konut kira geliri beyan edilecek. Önce 9500 istisna sonra da 38 bin 500 liradan yüzde 15 götürü düşer (5775 lira) kalan 32 bin 725 lira üzerinden vergi hesaplanacak. Ev, işyeri sahibinin ödediği aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri kiraya verilen mala ilişkin sigorta giderleri indirim olarak kullanılabilir.

1

2023'TE 21 BİN LİRA

2023 yılı için geçerli olacak konut (mesken) istisna tutarı da 21 lira olacak. İşyeri kira geliri için de beyanname sınırı yine her yıl yeniden belirleniyor. İş yeri kira geliri elde edenler için beyan sınırı 70 bin lira. Ev sahipleri kiradan elde ettiği geliri önce beyan ediyor daha sonra da Mart ve Temmuz'da iki taksit halinde ödüyor. Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.

iStock-1458862810

OTURULAN KONUTUN KİRASI DÜŞER

Sahibi oldukları gayrimenkulleri konut olarak kiraya verenler, gerçek gider usulünü seçmeleri halinde, buradan elde ettikleri kira gelirinden, oturdukları konut için ödedikleri kira bedelini gider olarak indirebilirler.

Türkiye'de yerleşik olmayan kişilerin (çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dâhil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye'de elde ettikleri kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.

iStock-1472168325

Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, "emsal kira bedeli" esas alınır. Buna göre; gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması, kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması, hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanır.

Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde; bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirmesinde her bir ortak istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.
Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde ise istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanır.

iStock-1202320694

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NE ZAMAN, NEREDEN VERİLİR?

Kira geliri elde edenler, gelir beyannamelerini, ikametgâhlarının bulunduğu bölgedeki vergi dairesine giderek verebilir ya da e-Devlet sistemi aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sayfasından ‘Hazır Beyan Sistemi’ üzerinden beyannamelerini doldurarak gönderebilirler. Mükelleflerin, 1 Ocak – 31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 2023 Mart ayının 1'inci gününden 31 Mart son günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekiyor. Ne kadar vergi ödeneceği hesaplanırken kira gelirinden istisna tutarı ve giderler düşülebiliyor.

1 (108)

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NEREDEN, NASIL ÖDENİR?

Gelir vergisi beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) elektronik uygulamalarından “Hazır Beyan Sistemi” üzerinden vergi dairesine gitmeden ödenebiliyor. Hazır Beyan Sistemi’ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor. Kira vergisi de vergi dairesine gitmeden İnternet Vergi Dairesi’nden yapılabiliyor. Elde edilen gelir ise gelirin elde edildiği yılı takip eden yılın mart ayında beyan edilecek ve hesaplanan gelir vergisi ise mart ve temmuz ayında iki eşit taksitte ödenir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?İstanbul TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
Sele kapıldığı sırada güç bela elini kaldırıp yardım istedi ama...Sele kapıldığı sırada güç bela elini kaldırıp yardım istedi ama...
Kamu işçisi için zam pazarlığı: Talepler Bakanlığa iletildi: Yüzde 45+15...Kamu işçisi için zam pazarlığı: Talepler Bakanlığa iletildi: Yüzde 45+15...
Anahtar Kelimeler:
kira beyannamesi

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta skandal gece! Sahaya atlayan taraftar rakibin burnunu kırdı... "Tiksiniyorum"

Sivas'ta skandal gece! Sahaya atlayan taraftar rakibin burnunu kırdı... "Tiksiniyorum"

700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!

700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez! İki günde 2 TL indirim: Litresi 20 TL’nin altına geriledi… (17 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları)

MAZOT-BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez! İki günde 2 TL indirim: Litresi 20 TL’nin altına geriledi… (17 Mart Cuma güncel akaryakıt fiyatları)

'İlçemize İstanbul'dan yoğun talep var' Akın ediyorlar! 'Fiyatlar uçtu'

'İlçemize İstanbul'dan yoğun talep var' Akın ediyorlar! 'Fiyatlar uçtu'

Altın fiyatları için 6 kurumdan tahmin

Altın fiyatları için 6 kurumdan tahmin

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.